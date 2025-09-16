Mercados financieros: alivio tras la presentación del Presupuesto y el Javier Milei moderado

Los mercados financieros argentinos vivieron este martes una jornada de recuperación luego de varios días de tensiones cambiarias . La mejora se produjo tras el discurso del presidente Javier Milei en la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 , cuyo tono más moderado fue interpretado por los inversores como una señal de flexibilidad política y compromiso con la disciplina fiscal .

Los mercados parecieron (por lo menos hoy) estar más atentos a las formas que al fondo del presupuesto , que contiene serias inconsistencias y en otras asegura que no tendrá dólares para cumplir con los compromisos internacionales , dando por sentado que podrá rolear al 100% las deudas con vencimiento en el corto plazo.

Los bonos soberanos en dólares rebotaron con fuerza, con subas de hasta 6,6% lideradas por el Bonar 2028 . Le siguieron el Global 2035 (+5,8%) y el Bonar 2035 (+5,3%). Los títulos ajustados por CER también mostraron alzas de hasta 2,4% . El repunte resultó significativo si se tiene en cuenta que la jornada anterior había estado marcada por caídas de hasta 6% y un aumento del riesgo país a 1.231 puntos básicos , el nivel más alto en semanas.

En paralelo, los ADRs de compañías argentinas que cotizan en Wall Street registraron ganancias generalizadas . Transportadora de Gas del Sur encabezó las subas con 5,1% , seguida por Pampa Energía (+4,3%), YPF (+3,8%) y Grupo Financiero Galicia (+3,7%). En la plaza local, el índice S&P Merval avanzó 2,3% en pesos y 3,5% en dólares , reflejando un respiro en medio de un contexto aún volátil .

El trasfondo del discurso oficial

El factor que influyó en el ánimo de los mercados fue el mensaje del presidente Milei. Aunque mantuvo su insistencia en el déficit cero como eje de la política económica, la exposición se percibió menos confrontativa. En la misma línea, analistas remarcaron que el discurso mantuvo la dirección de la política oficial, pero con un énfasis distinto, orientado a generar consenso en torno a reformas laborales y fiscales. Una vez más, los mercados y sus especialistas ven solo lo que quieren ver o lo que les conviene.

No obstante, la prudencia prevalece. Entre septiembre y enero, el Gobierno debe afrontar vencimientos en moneda extranjera por 8.100 millones de dólares, de los cuales 3.800 millones corresponden a pagos de Bonares y Globales en enero, 3.100 millones a organismos multilaterales y 1.200 millones a los Bopreal.

IMG-20250915-WA0002 (1) La presentación del Presupuesto y el tono de Javier Milei fue recibido con una mezcla de optimismo y cautela por parte de los mercados

Presupuesto optimista y expectativas

El proyecto de Presupuesto 2026 contempla una proyección de crecimiento del PBI del 5%, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio oficial de 1.423 pesos por dólar hacia fines del período. Para diciembre de 2025, se estima un dólar mayorista en 1.325 pesos, cifra inferior a la cotización actual de 1.467 pesos.

Difícil entender cómo los especialistas del mercado interpretan como optimistas los supuestos macroeconómicos que proyectan a fin de 2026 un dólar con menor cotización que la de hoy.

La mirada internacional

El discurso de Milei también fue analizado por bancos y consultoras internacionales. JP Morgan destacó que el Presidente mantuvo como “piedra angular” del programa económico la restricción fiscal, aunque reconoció que amplios sectores de la población todavía no perciben mejoras concretas en sus condiciones de vida.

La entidad subrayó el anuncio de aumentos reales en las partidas de pensiones, salud y educación, lo que responde a demandas recurrentes de la oposición en el Congreso. Asimismo, puso de relieve que el proyecto contempla el gasto público nacional más bajo como porcentaje del PIB en tres décadas y que, por primera vez, se ubica por debajo del gasto provincial.

Entre los aspectos salientes, JP Morgan destacó la prohibición de financiar al Tesoro con recursos del Banco Central, así como la creación de una regla de estabilidad fiscal que obliga a realizar ajustes si los ingresos caen o los gastos superan lo previsto. El informe remarcó además que 85% del presupuesto se destina a pensiones, salud y educación.

Dudas persistentes

Si bien el mercado celebró el tono del discurso y registró un rebote en bonos y acciones, la fragilidad macroeconómica persiste. El Banco Central continúa interviniendo en el mercado de futuros del dólar, con un costo creciente en reservas, que ya descendieron por debajo de los 40.000 millones de dólares.

La presentación del Presupuesto 2026 generó un respiro en los mercados y abrió una ventana de moderado optimismo. Sin embargo, el camino sigue condicionado por los compromisos de deuda, el comportamiento del tipo de cambio y la dinámica política interna, que será puesta a prueba el 26 de octubre.