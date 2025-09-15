Javier Milei presentó el Presupuesto 2026: "Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada"

El presidente Javier Milei habló este lunes por cadena nacional para presentar el proyecto de ley de Presupuesto de su gobierno para 2026 . El discurso fue grabado esta tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Durante la grabación, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , el vocero presidencial, Manuel Adorni , y José Luis Espert .

"El Presupuesto sostiene el equilibrio fiscal. El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal . Si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable tras décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada", sostuvo el primer mandatario.

El Presidente le agradeció a los ciudadanos por el "enorme apoyo". "Durante estos 20 largos años, muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirle a todos, que más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad material".

Las claves del Presupuesto 2026

Milei indicó que "este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable, está planteado con un superávit primario tal que al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o en el peor de los casos en equilibrio fiscal".

Posteriormente, brindó algunas propuestas claves del proyecto de ley:

"Este presupuesto presenta el menor nivel de gastos a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años",

en relación al PBI de los últimos 30 años", "El nivel de gastos de la Nación está por debajo del nivel de gastos de las provincias, por primera vez desde la década de los 90",

está por debajo del nivel de gastos de las provincias, por primera vez desde la década de los 90", "Cuenta con restricciones de financiamiento , impidiendo al Tesoro financiarse a través del Banco Central",

, impidiendo al Tesoro financiarse a través del Banco Central", "Presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir que si los ingresos caen o si los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal",

es decir que si los ingresos caen o si los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal", "Le asigna 4,8 billones de pesos a la universidades nacionales ",

", "Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación",

un 5% y en un 17%, ambas partidas por encima de la inflación", "El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación",

también aumenta un 8% por encima de la inflación", "El monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará un 5% por encima de la inflación de 2026".

"Es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias",

para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias", "Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal, para eso buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias",

Para concluir dijo: "Si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 estaríamos entre los más ricos del mundo y en 30 estaríamos en el podio de las potencias mundiales".

La cadena nacional completa de Javier Milei