Javier Milei presentó el Presupuesto 2026: "Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada"

El presidente Javier Milei habló este lunes por cadena nacional para presentar el proyecto de ley de Presupuesto de su gobierno para 2026. El discurso fue grabado esta tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada.
El Presidente dio a conocer la pauta de gastos e ingresos, que evaluará el Congreso. "El futuro de Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal", dijo.
Durante la grabación, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y José Luis Espert.
"El Presupuesto sostiene el equilibrio fiscal. El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable tras décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada", sostuvo el primer mandatario.
El Presidente le agradeció a los ciudadanos por el "enorme apoyo". "Durante estos 20 largos años, muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirle a todos, que más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad material".
Milei indicó que "este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable, está planteado con un superávit primario tal que al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o en el peor de los casos en equilibrio fiscal".
Posteriormente, brindó algunas propuestas claves del proyecto de ley:
Para concluir dijo: "Si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 estaríamos entre los más ricos del mundo y en 30 estaríamos en el podio de las potencias mundiales".