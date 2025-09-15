Por cadena nacional

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026: "Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada"

El Presidente dio a conocer la pauta de gastos e ingresos, que evaluará el Congreso. "El futuro de Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal", dijo.

Javier Milei habló por cadena nacional

Javier Milei habló por cadena nacional

Javier Milei, cadena nacional
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei habló este lunes por cadena nacional para presentar el proyecto de ley de Presupuesto de su gobierno para 2026. El discurso fue grabado esta tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Durante la grabación, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y José Luis Espert.

Lee además
El Gobierno Nacional transfirió fondos a cuatro provincias en plena tensión con gobernadores.
¿Quiénes fueron las beneficiadas?

El Gobierno Nacional transfirió fondos a cuatro provincias en plena tensión con gobernadores
El gobernador Alfredo Cornejo espera que el presidente anuncie las principales pautas del Presupuesto 2026.
previsiones

Presupuesto 2026: las definiciones de Cornejo a la espera de la pauta de Javier Milei

"El Presupuesto sostiene el equilibrio fiscal. El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable tras décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada", sostuvo el primer mandatario.

El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal.

El Presidente le agradeció a los ciudadanos por el "enorme apoyo". "Durante estos 20 largos años, muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirle a todos, que más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad material".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1967746775244214730&partner=&hide_thread=false

Las claves del Presupuesto 2026

Milei indicó que "este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable, está planteado con un superávit primario tal que al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o en el peor de los casos en equilibrio fiscal".

Posteriormente, brindó algunas propuestas claves del proyecto de ley:

  • "Este presupuesto presenta el menor nivel de gastos a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años",
  • "El nivel de gastos de la Nación está por debajo del nivel de gastos de las provincias, por primera vez desde la década de los 90",
  • "Cuenta con restricciones de financiamiento, impidiendo al Tesoro financiarse a través del Banco Central",
  • "Presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir que si los ingresos caen o si los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal",
  • "Le asigna 4,8 billones de pesos a la universidades nacionales",
  • "Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación",
  • "El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación",
  • "El monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará un 5% por encima de la inflación de 2026".

Si el presupuesto es el plan del gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones eso quiere decir que la prioridad de este gobierno es el capital humano. Si el presupuesto es el plan del gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones eso quiere decir que la prioridad de este gobierno es el capital humano.

  • "Es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias",
  • "Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal, para eso buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias",

Para concluir dijo: "Si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 estaríamos entre los más ricos del mundo y en 30 estaríamos en el podio de las potencias mundiales".

La cadena nacional completa de Javier Milei

Embed - Cadena Nacional Presupuesto Nacional 2026, Presidente Javier Milei

Temas
Seguí leyendo

Lisandro Catalán juró como ministro del Interior y prometió fortalecer el diálogo con los gobernadores

Javier Milei promulgará la ley de discapacidad pero aún no será aplicada: los motivos

Feriados: así quedarán los fines de semana largo en 2026

Presupuesto 2026: el desafío de Javier Milei para cumplir con el FMI con ingresos debilitados

Sergio "Maravilla" Martínez defendió a Milei y la pudrió: la frase del "marido golpeador" que se hizo viral

En un evento de España, Milei calificó a la oposición como "fenómeno violento y lleno de odio"

Agenda cargada para Javier Milei este lunes con reuniones políticas y el Presupuesto 2026

Mensaje para los gobernadores: Catalán marcó límites en el uso de los ATN

LO QUE SE LEE AHORA
Con el nuevo plan del Gobierno de Mendoza, quiénes podrán escriturar casas del IPV a menor costo.
viviendas

Con el nuevo plan del Gobierno de Mendoza, quiénes podrán escriturar casas del IPV a menor costo

Las Más Leídas

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 
cárcel almafuerte

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

El siniestro ocurrió en la Curva de Guido, en plena Alta Montaña. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un turista herido

Dos motociclistas heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza. 
mirá las fotos

Dos heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

Javier Milei habló por cadena nacional video
Por cadena nacional

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada"

Por Sitio Andino Política
El mandatario le tomó juramento a Andrea Molina, y respondió críticas
Juramento de la nueva vocal del Tribunal de Cuentas

La fuerte defensa de Cornejo a los nombramientos en su gestión

Por Facundo La Rosa
Brindis amargo: la vitivinicultura argentina pierde mercado interno y exportaciones
Vino Argentino

Brindis amargo: la vitivinicultura argentina pierde mercado interno y exportaciones

Por Marcelo López Álvarez