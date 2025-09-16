Conferencia de prensa

Manuel Adorni habló sobre los audios filtrados y remarcó la confianza de Javier Milei en su gabinete

El vocero presidencial hizo referencia al material que involucra a Karina Milei y otros funcionarios del gobierno. Qué dijo Manuel Adorni.

Manuel Adorni habló sobre los audios filtrados y remarcó la confianza de Javier Milei en su gabinete

Manuel Adorni habló sobre los audios filtrados y remarcó la confianza de Javier Milei en su gabinete

Foto: NA

“El Presidente (Javier Milei) ha dejado trascender que todos los funcionarios del Gobierno están confirmados y ratificados. No sólo públicamente, sino en privado también”, destacó en la conferencia de prensa semanal.

Lee además
Manuel Adorni reconoció que el Gobierno Nacional cometió errores.
Vocero

Manuel Adorni reconoció que el Gobierno Nacional cometió "errores"
El nuevo espacio de conducción mantuvo su primer encuentro oficial
Tras el revés en las urnas

Milei reunió a la "nueva" mesa política nacional: ratificó el rumbo y convocó a gobernadores

En la misma línea, afirmó: “El que efectivamente elige a los funcionarios, al menos los de primera línea, es el Presidente de la Nación. Luego, a los de primera línea les permite libremente elegir a sus funcionarios, de acuerdo a la capacidad de ellos o a cómo ellos se sientan cómodos con las personas trabajando”.

“Por lo tanto, no hay nadie que pueda opinar sobre las decisiones del Presidente desde dentro del Gobierno, porque las medidas del presidente se respetan”, sostuvo luego de que militantes de Las Fuerzas del Cielo cuestionaran a los armadores Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem.

El vocero remarcó que el mandatario tiene “plena confianza” en su equipo, aunque aseguró que mantiene respeto de “la instancia judicial”. “Tiene el deseo de que la Justicia determine cuál es la explicación de por qué existen esos audios, si son o no son editados y si, más allá del que el contenido es falso, de punta a punta para entender cuál es un poco la razón de por qué se dijo lo que se dijo”, aclaró.

El contenido de los audios es falso, pero deberá determinar la Justicia cómo surgieron, de qué manera, si están o si no están editados. El contenido de los audios es falso, pero deberá determinar la Justicia cómo surgieron, de qué manera, si están o si no están editados.

Además, subrayó: “El Presidente no tolera ningún acto de corrupción de ninguna índole, por lo tanto tomará las medidas correspondientes de acuerdo a cómo avanza la investigación”.

Las críticas de Manuel Adorni a la oposición: de Axel Kicillof a Cristina Kirchner

Tras las críticas de Cristina Kirchner, el vocero expresó: “Estaba trabajando, no tuve tiempo de leer. Dicho sea de paso, increíble que un preso escriba desde la cárcel, independientemente de que la cárcel sea la tradicional o que sea su domicilio particular”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1967962071548444762&partner=&hide_thread=false

“Hace mucho que no leo lo que dice, lo que tuitea Cristina con un vocabulario que va empeorando tuit a tuit, pero más allá de eso, el escenario de octubre va a ser con algo más de volatilidad de lo que veníamos acostumbrados”, alertó, y sumó: “Cuando la posibilidad de un precipicio está por delante, es lógico que intentes frenar para no seguir avanzando y caerte”.

A días de la abultada derrota bonaerense, Adorni reveló que La Libertad Avanza realizó una autocrítica puertas adentro y anticipó que mejorarán el mensaje camino a octubre. Además, cuestionó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien reafirmó en una entrevista que no se arrepiente de haber impulsado la estatización de YPF.

“Bastante penoso ver a un gobernador de la Provincia, responsable de una Argentina lastimosa, decir que no se arrepiente de nada, tomando mate, un poco tarde. Pero bueno, los gustos hay que dárselos en vida”, manifestó.

Cadena nacional y Presupuesto 2026

En otro momento de la conferencia, el vocero aclaró que el Presupuesto 2026, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene el “85% de lo recaudado por el Estado argentino destinado al capital humano”, es decir la educación, la salud y los jubilados.

También señaló que las partidas destinadas a las universidades nacionales “tienen determinado 4.8 billones de pesos” y recordó que la entrada en vigencia de dicho presupuesto dependerá, como se contempla legalmente, de la aprobación de ambas Cámaras del Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1967991646647357489&partner=&hide_thread=false

“El nuevo proyecto contempla un 8% de aumento en la partida destinada a educación, un 17% a la partida de salud, un 5% en jubilaciones y un 5 % percibido, per cápita, para pensionados por temas de discapacidad. Todo en términos reales, es decir, sobre el índice de la inflación”, indicó.

Por último, contó que la administración firmará el decreto que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, incluida dentro de la Ley Bases, cuyo proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1967986347479548245&partner=&hide_thread=false

“Se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario. El 51% restante quedará en manos del Estado nacional”, concluyó.

Conferencia completa de Manuel Adorni

Embed - Conferencia de prensa | 16.09.25

Temas
Seguí leyendo

La primera reacción de Milei tras la derrota: convoca a gobernadores y amplía su mesa política

Elecciones 2025 en Mendoza: por qué habrá más autoridades de mesa y cómo se pagarán los viáticos

Elecciones 2025: cuáles son los horarios de votación

Dónde voto elecciones 2025: consultá el padrón electoral

Aprobaron cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumidores

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Las Más Leídas

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Te Puede Interesar

Adopción en Mendoza: crecen las vinculaciones de niños mayores, pero también las interrupciones.
Datos oficiales

Adopción en Mendoza: crecen las vinculaciones de niños mayores, pero también las interrupciones

Por Natalia Mantineo
La rápida intervención de los efectivos de caballería resultó clave
Rápida intervención

La Policía frustró un robo en el Parque San Martín y detuvo a cuatro menores

Por Sitio Andino Policiales
La Cámara de Senadores aprobó cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumo
Legislatura

Aprobaron cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumidores

Por Sitio Andino Política