Adorni limitó preguntas, evitó hablar de su causa y anunció inversiones por US$94 mil millones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a organizar esta tarde una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que decidió no responder sobre sus asuntos patrimoniales ni de su causa judicial en curso. En tanto, diagramó una rueda con periodistas acreditados que, según impuso, solo debía ceñirse a responder por dos temáticas: el anuncio de un próximo envío al Congreso de un proyecto de Súper RIGI y sobre un megaoperativo por la incautación de droga en la provincia de Santa Fe.