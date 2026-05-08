8 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Manuel Adorni

Adorni limitó preguntas, evitó hablar de su causa y anunció inversiones por US$94 mil millones

El jefe de Gabinete restringió las preguntas en una conferencia marcada por la tensión con periodistas acreditados.

Adorni limitó preguntas, evitó hablar de su causa y anunció inversiones por US$94 mil millones

Adorni limitó preguntas, evitó hablar de su causa y anunció inversiones por US$94 mil millones

Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a organizar esta tarde una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que decidió no responder sobre sus asuntos patrimoniales ni de su causa judicial en curso. En tanto, diagramó una rueda con periodistas acreditados que, según impuso, solo debía ceñirse a responder por dos temáticas: el anuncio de un próximo envío al Congreso de un proyecto de Súper RIGI y sobre un megaoperativo por la incautación de droga en la provincia de Santa Fe.

Diversos periodistas de la Sala de Prensa de la Casa Rosada coinciden en que fue la conferencia más tensa desde el arribo de la administración Milei.

Lee además
Javier Milei reunió al gabinete para respaldar a Adorni y fijar nuevos recortes en el Estado para fin de mayo

Milei reunió al gabinete para respaldar a Adorni y fijar nuevos recortes en el Estado para fin de mayo
Javier Milei reúne a su Gabinete para respaldar a Adorni y planear nuevas reformas.

Javier Milei reúne a su Gabinete para respaldar a Adorni y planear nuevas reformas

El Gobierno dispuso una conferencia con dos preguntas para cada ministro sobre los temas pertinentes, avisando que cualquier asunto que se corriera de ese eje no iba a ser respondido; en particular aquellos que se refirieran a la situación del jefe de Gabinete.

Las declaraciones más importantes de Manuel Adorni

  • "En el marco de la medida cautelar interpuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la ley de financiamiento universitario, seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación"
  • "La ley de financiamiento universitario nació suspendida en su ejecución, hasta que los responsables determinen las fuentes de su financiamiento. Su aplicación equivale a un total de 1.9 millones de pesos"
  • "Esta administración tiene un compromiso infranqueable de sostener el equilibrio fiscal, no hacerlo implicaría más impuestos y emisión monetario"
  • "El Gobierno cumplió con sus obligaciones del presupuesto a las universidades. Es falsa la denuncia sobre el desfinanciamiento de los hospitales universiatarios".
  • "Lo que la UBA reclama es una partida adicional que equivale al 94,5% de hospitales universitarios de todo el país. Una sola universidad quiere tener el de todas".
  • "Esperamos que prime el sentido común y la sensatez".
  • "Quiero hacer una mención a la decisión de la Justicia de reafirmar la validez de la Ley de Glaciares. La Justicia revocó un amparo que frenaba su implementación. Esto permite la explotación de terrenos que estaban mal catalogados como glaciares",
  • "Estas modificaciones sobre la ley responden a los pedidos hechos por la mesa del litio y del cobre. Queda bajo responsabilidad de las provincias" ,
  • "Argentina va a generar más de 200 mil puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones adicionales por más de 20 mil millones de dólares anuales, algo que la convierte en una potencia en minería",
  • "No vamos a dejar que organizaciones ambientalistas de intereses espurios pasen por los derechos de los argentinos. El gobierno de Javier Milei defenderá la soberanía popular y el rumbo de este gobierno",
  • "Quiero destacar el exitoso operativo que interceptó 400 kilos de cocaína. Es uno de los procesos de incautación de drogas más importantes de la historia de nuestro país. Quiero felicitar a la ministra Monteoliva y a cada agente que participó del operativo. Ejecutar un golpe como este implica meses de investigación y un enorme valor",
  • "Este importante operativo se suma a las cifras récord de incautación",
  • "Los proyectos beneficiarán a Mendoza, Salta Catamarca, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires. En total, el RIGI producirá inversiones en la economía real por 94 mil millones de dólares",
  • "Se sumará un proyecto de Chebron en Vaca Muerta",
  • "Estamos seguros de que este nuevo régimen traerá una avalancha de inversiones".

Temas
Seguí leyendo

Adorni rechazó dar explicaciones, evitó confrontar con Bullrich y dijo que hablará tras el fallo judicial

La oposición presiona en Diputados para interpelar a Adorni y pedir su remoción

Milei salió a blindar a Adorni tras la presión de Bullrich: "Ni en pedo se va"

"El proyecto sufre": la fuerte definición de Bullrich sobre el caso Adorni

Escándalo Adorni: el dato que expone el peor momento en redes del Gobierno

Refacciones millonarias, chats y desmentida: el nuevo testimonio que complica a Adorni

El anuncio del gobierno nacional que impactará en el bolsillo de 250 mil mendocinos

Qué dijo Manuel Adorni tras la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada

LO QUE SE LEE AHORA
Aumenta la tarifa eléctrica en Mendoza: cómo impactará en la factura.

Aumenta la tarifa eléctrica en Mendoza: cómo impactará en la factura

Las Más Leídas

Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

Huida y captura en Guaymallén: así cayó el acusado que escapó del Hospital Central

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país.

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este  8 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 8 de mayo

Todas las motos secuestradas en Las Heras. 

Masivo secuestro de motos tras un operativo en Las Heras

El explosivo que apareció en la planta de servicio de San Rafael.

Revuelo en San Rafael por la aparición de una bomba en una delegación municipal