Evacuaron la Municipalidad de Mendoza por una amenaza de bomba

El edificio fue evacuado en su totalidad. Foto: Yemel Fil.

Por Sitio Andino







Una amenaza de bomba en la Municipalidad de Mendoza causó revuelo y obligó a las autoridades a evacuar el edificio, por lo que cerca desde las 12, todo el personal de la Comuna está en la vereda, sobre calle 9 de Julio aguardando el trabajo de efectivos de la Policía de Mendoza.

Amenaza de bomba en la Municipalidad de Mendoza Por protocolo, se decidió evacuar el edificio, mientras que se le dio intervención a la brigada de explosivos, dependiente de la Policía de Mendoza.

amenaza de bomba muni capital Desde la Comuna indicaron que, cuando se sepan los motivos o exista más información sobre lo ocurrido, se realizará un comunicado oficial.

Lo cierto es que, luego de algunas horas de trabajo en el edificio, el personal policial confirmó la inexistencia de algún artefacto de dudosa procedencia, por lo que la actividad volvió a la normalidad. Fotos: Yemel Fil.