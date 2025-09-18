Ulpiano Suarez y el CEM avanzan en un plan para mejorar negocios y atraer inversiones

Ulpiano Suarez y parte de su equipo municipal participaron del taller de medio término “Clima de Negocios Local y Transparencia Fiscal Municipal” , que contó con la presencia de referentes del Consejo Empresario de Mendoza (CEM) . El encuentro se realizó en el marco del convenio firmado en diciembre de 2024 entre la Municipalidad de Mendoza y el CEM, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión municipal y generar un entorno más atractivo para la inversión.

La actividad tuvo lugar en el hotel Diplomatic , donde el intendente estuvo acompañado por Patricia Sánchez, secretaria de Hacienda; Eva González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano; Rodrigo González, coordinador de Inversiones; y Alfredo Guzzo, director de Recursos Humanos. En representación del CEM participaron su presidente, Martín Clement, junto a Gustavo Rivarola, Silvia Jardel, Martín Calzetta y Ángel Cirasino.

29 años de integración cultural La Fiesta de la Hermandad vuelve a plaza Chile con sabores, danzas y artistas binacionales

“Hace nueve meses firmamos un convenio con el CEM para trabajar en pos de fortalecer el clima de negocio en la Ciudad. Concluimos un taller con ambos equipos donde hicimos un repaso de todos los avances. La verdad que fueron meses de muchísimo trabajo en conjunto y los resultados se están viendo. Hemos avanzado en un manual de buenas prácticas, para promover el clima de negocios a partir de marco regulatorio, de eficiencia fiscal, de mayor transparencia , de promover el talento como el motor del desarrollo y fundamentalmente fortalecer los servicios públicos de calidad”, manifestó Ulpiano Suarez .

Ulpiano Suarez, el equipo municipal y el CEM se reunieron para trabajar sobre un plan de mejoras dirigidas a Ciudad.

“Hemos bajado la presión tributaria , seguimos buscando mayor eficiencia en los procesos administrativos, fundamentalmente en lo que respecta a la habilitación de comercios u obras privadas. Quedan unos meses de trabajo por delante y estoy seguro que los resultados van a ser excelentes, no solo para la gestión sino para la Ciudad de Mendoza y seguramente para muchos otros municipios de Mendoza y Argentina que se van a encontrar con herramientas efectivas para transformarse en municipios involucrados con el desarrollo económico, la llegada de inversiones y la generación de oportunidades”, concluyó el intendente.

ulpiano suarez cem2 En la reunión abordaron los objetivos y perspectivas a mediano plazo de esta coordinación.

Mejoras para estimular inversiones y simplificar trámites

En el encuentro se presentaron los avances del trabajo que vienen sosteniendo ambas instituciones con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Se trata de un plan de mejoras administrativas, normativas y tributarias justamente para estimular las inversiones y una mayor actividad económica en la Ciudad.

Se apuntó a simplificar trámites, mejorar la normativa y reducir la carga fiscal para hacer todo mucho más ágil para un inversor que quiera abrir un comercio, hacer una obra o comprar un inmueble.

Es así que en enero se hizo la primera modificación, con la baja de 45 impuestos que tenían incidencia directa en el sector productivo. Mientras que a partir de julio se eliminaron otras 57 tasas que influían en la construcción y el sector inmobiliario.

Además, en los próximos meses se realizarán reformas más estructurales, como en la Ley de Uso de Suelos, siempre pensando en la dinámica que va tomando la Ciudad, una ciudad que tiende a crear negocios de cercanías en zonas que eran residenciales y estaban vedadas. Fuente: Municipalidad de Mendoza