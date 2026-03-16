La agenda del Mes de la Mujer en la Ciudad incluyó cine, diversidad y actividades al aire libre

En el marco del Mes de la Mujer , la Municipalidad de Mendoza llevó adelante una agenda de actividades orientadas a promover la reflexión, la sensibilización y la ampliación de derechos. Las propuestas forman parte de una política pública que busca fortalecer la perspectiva de género y generar espacios de encuentro, formación y participación para la comunidad.

Desde el municipio conducido por Ulpiano Suarez se impulsan acciones destinadas a contribuir a la transformación de las desigualdades estructurales que atraviesan mujeres, niñas y diversidades , promoviendo una vida libre de violencias y con mayor acceso a derechos. En este sentido, las iniciativas también buscan visibilizar la construcción histórica, social y política de los derechos vinculados a la igualdad de género , fomentando una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad .

En este contexto, el viernes 13 de marzo se realizó un cine debate en el Microcine Municipal David Eisenchlas, en conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica. La actividad incluyó la proyección de la película But I’m a Cheerleader (1999), dirigida por Jamie Babbit, seguida de un espacio de intercambio y reflexión moderado por una persona referente del colectivo LGBTTNBQ+.

La propuesta, abierta al público y gratuita , convocó a vecinos y vecinas interesados en compartir un espacio de diálogo sobre diversidad, derechos y representaciones culturales.

Cabe especificar, que el Día de la Visibilidad Lésbica se conmemora para recordar el asesinato de Natalia “Pepa” Gaitán, ocurrido en 2010 en Córdoba. Fue un hecho que visibilizó la violencia hacia lesbianas en Argentina y que se convirtió en un símbolo de lucha contra la discriminación y por el reconocimiento de derechos. En este marco, el cine se presentó como una herramienta cultural para promover el debate, cuestionar estereotipos y ampliar miradas en torno a la diversidad.

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Encuentro recreativo y clase abierta de ritmos para la mujer en el Parque Central

Como parte de las actividades conmemorativas, el sábado 14 de marzo se realizó una jornada de encuentro y recreación en el Parque Central. La propuesta reunió a mujeres en un espacio abierto dedicado al bienestar integral y la promoción de la salud.

Durante la tarde se desarrolló una clase abierta de ritmos destinada a personas de todas las edades, coordinada por profesoras del programa municipal y con la participación del profesor invitado Pedro García junto a su equipo. La actividad generó un espacio de movimiento, encuentro y disfrute al aire libre.

Además, durante la jornada se dispusieron diferentes espacios informativos y de servicios, entre ellos una carpa de salud a cargo de Farmacias GSA, un punto de hidratación de PSA y un stand de la Subdirección de Mujeres, Género y Diversidad. Allí se brindó información sobre los dispositivos de acompañamiento y los servicios disponibles para mujeres y diversidades en la Ciudad.

La propuesta se enmarcó también en el lanzamiento del programa municipal Ciudad en Movimiento 2026, evolución del programa anteriormente denominado Vamos a la Plaza. Esta iniciativa está orientada a promover la actividad física gratuita y accesible, al igual que a fortalecer el uso del espacio público como herramienta de inclusión social y bienestar comunitario.