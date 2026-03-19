Ulpiano Suarez respaldó el proyecto para reconvertir el ex autódromo General San Martín

El intendente de la Municipalidad de Mendoza , Ulpiano Suarez , expresó su respaldo al proyecto de ley enviado por el Gobierno de Mendoza a la Legislatura provincial para reconvertir el predio donde funcionaba el Autódromo General San Martín .

El jefe comunal destacó la importancia de avanzar en la recuperación de este espacio y recordó que desde hace años impulsa su transformación integral, con la idea de desarrollar allí un parque solar que aporte a la sostenibilidad energética de la ciudad.

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El terreno cuenta con más de 117 hectáreas y se encuentra ubicado en una zona estratégica del municipio, lo que lo convierte en una oportunidad clave para promover un desarrollo urbano que combine infraestructura deportiva, espacios recreativos y soluciones sostenibles .

“Quiero celebrar el avance del proyecto para reconvertir el ex autódromo General San Martín en un polo deportivo y recreativo provincial. Es una demanda que venimos sosteniendo desde hace años en la Ciudad, con la convicción de que este espacio puede y debe ser aprovechado”, señaló Suarez.

Una mirada sostenible para el crecimiento de la ciudad

El intendente también subrayó la importancia de impulsar una transformación del predio que contemple una visión moderna del desarrollo urbano.

“Desde el municipio hemos impulsado distintas alternativas para este predio, entendiendo su enorme potencial estratégico. Nuestro objetivo siempre ha sido promover un uso inteligente, sustentable y abierto a la comunidad”, expresó.

Un polo deportivo y recreativo para los mendocinos

El proyecto enviado a la Legislatura prevé la reconversión del predio —actualmente en estado de deterioro— mediante un esquema orientado a actividades deportivas y recreativas, con planificación acorde a los lineamientos del ordenamiento territorial y la normativa ambiental vigente.

Desde la Ciudad consideran que la recuperación del espacio permitirá generar nuevos ámbitos para el deporte, la vida saludable y el encuentro social, además de abrir la puerta a iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible, la eficiencia energética y el aprovechamiento responsable del suelo urbano.

“Expreso todo mi apoyo para la concreción de esta gran obra y mi agradecimiento al Gobierno de Mendoza, que una vez más apuesta a favor del deporte, la salud y el bienestar de las personas”, concluyó Suarez.