El Gobierno de Mendoza busca reconvertir el predio del exautódromo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza busca reconvertir el predio del ex Autódromo General San Martín en un polo deportivo y recreativo . Actualmente, el lugar se encuentra en "un importante grado de deterioro" . Qué dice el proyecto del Ejecutivo enviado a la Legislatura .

A través de esta iniciativa, la Provincia darle un nuevo uso a una superficie de alrededor 117 hectáreas , ubicadas en la Ciudad de Mendoza, " acorde a las necesidades actuales de la población , priorizando la calidad de vida, la seguridad y el cuidado ambiental".

El Gobierno recibió las ofertas para concretar la obra vial que transformará el tránsito en la Zona Este

El autódromo fue inaugurado en 1974 y concesionado durante 30 años, pero dejó de tener actividad relevante a fines de la década de 1990 , en medio de cambios tecnológicos en el automovilismo y mayores exigencias en materia de seguridad. A esto se sumó el crecimiento urbano de la zona , que hoy hace inviable la realización de competencias de este tipo en un entorno rodeado de barrios, señaló el Gobierno.

Es por esto que el Gobierno a envió a la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley para reconvertir el predio para transformarlo en un espacio destinado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias . Según remarcaron, esta recuperación "permitirá revitalizar una zona con alto potencial de desarrollo urbano , a partir del trabajo conjunto entre el Estado y organizaciones intermedias".

"Actualmente presenta un importante grado de deterioro y que requiere una intervención planificada para evitar impactos sociales, económicos y ambientales", indicaron.

predio del ex Autódromo General San Martín Estado actual del predio del exautódromo General San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Qué quiere hacer el Gobierno de Mendoza en el predio del exautódromo

El proyecto establece que el terreno del ex Autódromo General San Martín será destinado a iniciativas que promuevan el deporte y la recreación, mediante un esquema de concesiones a instituciones deportivas, con plazos de entre 10 y 30 años, sujeto a planes de inversión y desarrollo previamente aprobados.

Además, se prevé una planificación integral del área conforme al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y la normativa ambiental vigente, garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible.

predio del ex Autódromo General San Martín (5) Predio del exautódromo General San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Desde el Ejecutivo destacaron que la iniciativa apunta a promover:

Espacios públicos para la actividad física .

. Hábitos saludables .

. Integración social.

social. Nuevas oportunidades para la comunidad.

"El proyecto se enmarca en la política provincial de promoción del deporte y en la necesidad de aprovechar de manera eficiente los bienes del Estado, asegurando su preservación y uso en beneficio de la ciudadanía", sostuvo el Gobierno.

El Gobierno de Mendoza construirá un nuevo polo gastronómico en el Parque San Martín

Días atrás, el Gobierno de Mendoza llamó a licitación para construir un nuevo polo gastronómico y turístico en la zona de los “Caballitos de Marly”, uno de los sectores más concurridos del Parque General San Martín. La obra incluye la demolición de la estructura existente y la mejora de los servicios.

El proyecto se desarrollará frente al histórico conjunto escultórico, en la intersección de avenida Libertador y Paseo Los Plátanos, y forma parte del Plan de Renovación de Unidades de Servicio. Según afirmaron, la intervención prevé la demolición de la estructura existente y la construcción de un nuevo edificio de servicios diseñado "bajo criterios de eficiencia, accesibilidad universal e integración con el entorno natural".