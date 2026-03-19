19 de marzo de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza busca reconvertir el predio del ex Autódromo General San Martín

El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto en la Legislatura para convertirlo en un polo deportivo y recreativo.

El Gobierno de Mendoza busca reconvertir el predio del exautódromo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza busca reconvertir el predio del exautódromo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza busca reconvertir el predio del ex Autódromo General San Martín en un polo deportivo y recreativo. Actualmente, el lugar se encuentra en "un importante grado de deterioro". Qué dice el proyecto del Ejecutivo enviado a la Legislatura.

A través de esta iniciativa, la Provincia darle un nuevo uso a una superficie de alrededor 117 hectáreas, ubicadas en la Ciudad de Mendoza, "acorde a las necesidades actuales de la población, priorizando la calidad de vida, la seguridad y el cuidado ambiental".

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El autódromo fue inaugurado en 1974 y concesionado durante 30 años, pero dejó de tener actividad relevante a fines de la década de 1990, en medio de cambios tecnológicos en el automovilismo y mayores exigencias en materia de seguridad. A esto se sumó el crecimiento urbano de la zona, que hoy hace inviable la realización de competencias de este tipo en un entorno rodeado de barrios, señaló el Gobierno.

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Predio del exautódromo General San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Predio del exautódromo General San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Es por esto que el Gobierno a envió a la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley para reconvertir el predio para transformarlo en un espacio destinado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias. Según remarcaron, esta recuperación "permitirá revitalizar una zona con alto potencial de desarrollo urbano, a partir del trabajo conjunto entre el Estado y organizaciones intermedias".

"Actualmente presenta un importante grado de deterioro y que requiere una intervención planificada para evitar impactos sociales, económicos y ambientales", indicaron.

predio del ex Autódromo General San Martín
Estado actual del predio del exautódromo General San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Estado actual del predio del exautódromo General San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Qué quiere hacer el Gobierno de Mendoza en el predio del exautódromo

El proyecto establece que el terreno del ex Autódromo General San Martín será destinado a iniciativas que promuevan el deporte y la recreación, mediante un esquema de concesiones a instituciones deportivas, con plazos de entre 10 y 30 años, sujeto a planes de inversión y desarrollo previamente aprobados.

Además, se prevé una planificación integral del área conforme al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y la normativa ambiental vigente, garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible.

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Predio del exautódromo General San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Predio del exautódromo General San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Desde el Ejecutivo destacaron que la iniciativa apunta a promover:

  • Espacios públicos para la actividad física.
  • Hábitos saludables.
  • Integración social.
  • Nuevas oportunidades para la comunidad.

"El proyecto se enmarca en la política provincial de promoción del deporte y en la necesidad de aprovechar de manera eficiente los bienes del Estado, asegurando su preservación y uso en beneficio de la ciudadanía", sostuvo el Gobierno.

El Gobierno de Mendoza construirá un nuevo polo gastronómico en el Parque San Martín

Días atrás, el Gobierno de Mendoza llamó a licitación para construir un nuevo polo gastronómico y turístico en la zona de los “Caballitos de Marly”, uno de los sectores más concurridos del Parque General San Martín. La obra incluye la demolición de la estructura existente y la mejora de los servicios.

El proyecto se desarrollará frente al histórico conjunto escultórico, en la intersección de avenida Libertador y Paseo Los Plátanos, y forma parte del Plan de Renovación de Unidades de Servicio. Según afirmaron, la intervención prevé la demolición de la estructura existente y la construcción de un nuevo edificio de servicios diseñado "bajo criterios de eficiencia, accesibilidad universal e integración con el entorno natural".

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