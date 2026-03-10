El Gobierno de Mendoza construirá un nuevo polo gastronómico en el Parque San Martín: dónde y cómo será.

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para construir un nuevo polo gastronómico y turístico en la zona de los “Caballitos de Marly” , uno de los sectores más concurridos del Parque General San Martín . La obra incluye la demolición de la estructura existente y la mejora de los servicios.

El proyecto se desarrollará frente al histórico conjunto escultórico, en la intersección de avenida Libertador y Paseo Los Plátanos , y forma parte del Plan de Renovación de Unidades de Servicio. Esta es una de las acciones con las que el Ejecutivo busca modernizar la infraestructura del parque.

Este martes, el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, llamó a licitación pública para la construcción y explotación comercial de la nueva Unidad de Servicio “Caballitos de Marly” , que contempla un polo gastronómico, servicios turísticos, terrazas y circuitos peatonales .

La intervención prevé la demolición de la estructura existente y la construcción de un nuevo edificio de servicios diseñado "bajo criterios de eficiencia, accesibilidad universal e integración con el entorno natural", indicó el Gobierno. La apertura de sobres con las ofertas se realizará el 27 de marzo.

Caballitos de Marly, Parque General San Martín

Cómo será el nuevo polo gastronómico del Parque General San Martín

El proyecto contempla una infraestructura moderna, señaló la Provincia, que integrará servicios públicos gratuitos con una propuesta comercial privada que acompañe el uso recreativo y turístico de este sector del parque.

El despliegue técnico de la nueva unidad incluye 350 m² cubiertos, distribuidos en 280 m² en planta baja y 70 m² de subsuelo destinados a áreas técnicas, además de 115 m² semicubiertos conformados por un puente conector entre terrazas, uno de los elementos arquitectónicos distintivos de la propuesta.

La nueva unidad también incorporará un patio de servicio de 50 m² y la posibilidad de instalar un deck exterior de aproximadamente 30 m² hacia el sector suroeste, ampliando los espacios de permanencia y uso para los visitantes.

En materia de infraestructura social y turística, el proyecto establece la construcción obligatoria de:

Baños públicos gratuitos de alta higiene.

gratuitos de alta higiene. Oficina de Informes destinada a la atención y orientación de visitantes

destinada a la atención y orientación de visitantes Integración paisajística con el entorno histórico del parque: una plaza de acceso, junto con terrazas y puentes peatonales, con nuevos espacios de circulación y encuentro.

Asimismo, se prevé la reconstrucción de cerca de 600 m² de circuitos peatonales en teja molida, material tradicional utilizado en los senderos del Parque General San Martín, respetando la estética histórica del lugar.