La dura frase de Javier Milei contra un grupo de empresarios durante la "Argentina Week".

El presidente Javier Milei durante su discurso en la inaguración de " Argentina Week 2026" en Nueva York, Estados Unidos , volvió a apuntar contra Paolo Rocca , CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla , dueño de Fate, a quienes calificó como “ empresarios prebendarios ”, al hacer un repaso de sus políticas ante referentes de distintos sectores.

“Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa . Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prevendarios”, sentenció el mandatario.

En la misma línea, planteó: “Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta. ¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor”.

El Presidente defendió su política de apertura de importaciones en beneficio de “millones de argentinos” y detrimento de los intereses de los empresarios mencionados. “Hay un problema asignativo. Están distocionando los precios relativos, produciendo algo que no debería. Si abren, ahora van a poder comprar a 100. Es cierto que ese sector va a ir a pérdida, si no se reconvierte, y desaparece”, alertó.

No es la primera vez que estos empresarios son señalados y, recientemente, salieron a pedir diálogo y respeto institucional, luego de que en la Asamblea Legislativa Milei los cuestionara por sobreprecios. En el mismo sentido, la Unión Industrial Argentina defendió a quienes producen e invierten en el país e indicó que las Pymes "no son responsables" de la situación económica del país.

Javier Milei, empresarios y kirchnerismo

“Al margen de que dicho empresario haya apretado al Gobierno con que si no le corríamos las barreras iba a tirara a 900 trabajadores en la calle”, dijo, y completó: “Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a ahorrar y van a poder gastarlos en distintos sectores de la economía".

Asimismo, Milei remarcó: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que definde esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.

El mandatario sostuvo que cuando confronta lo hace “por el bienestar de los argentinos” y planteó que una medida pública puede ser “utilitarista en lo político y eficiente en lo económico”, pero aun así resultar injusta, por lo que, remarcó, no debería defenderse. En esa línea, cuestionó la intervención estatal sobre el uso del dinero de los ciudadanos: “Si me gano mi dinero justamente, ¿quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no?”, afirmó, y calificó esas restricciones como “un cercenamiento de la libertad”. Además, advirtió que cuando esas decisiones derivan en barreras comerciales, “es un robo”.

Los agradecimientos de Javier Milei

En otro pasaje de su discurso, el Presidente agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su política interna y la pérformance electoral de La Libertad Avanza. También mencionó a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Salud, Mario Lugones, por su desempeño laboral.

“En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado. Vaya que políticamente funciona, gracias Jefe”, destacó.

De cara a una posible reelección, Milei afirmó: “No tengo duda de que los buenos vamos a ganar. Aún en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien paga”, insistió, y completó: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”.

A excepción de Pettovello, Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Segurida) y Carlos Presti (Defensa), el resto del Gabinete se encuentra presente en la Argentina Week.

Qué es la "Argentina Week 2026"

“Argentina Week 2026” es un evento está organizada por la embajada argentina en Estados Unidos, junto con bancos internacionales, para promocionar a la Argentina en materia energética, minera y productiva. Milei invitó a varios gobernadores para que participen.

Entre los mandatarios provinciales que integran la comitiva está el mendocino Alfredo Cornejo, Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Cómo sigue la agenda de Javier Milei

Se espera que los hermanos Milei partan rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. El objetivo principal es reforzar lazos y establecer una alianza de carácter ideológico en la región. Luego de la ceremonia, prevista para las 15, la delegación regresará al país, informó Noticias Argentinas.

Luego, el Presidente tiene previsto viajar el 14 de marzo a España para participar del Foro Económico de Madrid, donde pronunciará un discurso de cierre para los empresarios presentes. El encuentro tendrá 13 paneles en los que se tocarán temas como la agenda económica global hasta cuestionamientos a la izquierda.