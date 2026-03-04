La dura respuesta de la Unión Industrial Argentina a Javier Milei tras su discurso en el Congreso.

La Unión Industrial Argentina salió al cruce luego del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, quien hace tiempo viene cargando contra un grupo de empesarios . La UIA le pidió "respeto" para los que producen e invierten en el país e indicó que las Pymes "no son responsables" de la situación económica del país.

El mandatario, durante la Asamblea Legislativa, volvió a hablar de “empresarios prebendarios” y cuestionó sobreprecios. En la mira del libertario está Paolo Rocca , por la polémica en torno a la provisión de tubos para un gasoducto vinculado a Vaca Muerta, y Javier Madanes Quintanilla , propietario de FATE.

La central fabril manifestó su postura mediante un comunicado de prensa. El texto se publicó luego de la reunión que tuvieron los representantes de las uniones industriales del Norte con el Comité Ejecutivo de la UIA.

“Expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias . La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”, advirtieron, y señalaron que varias empresas, en especial las Pymes “están atravesando una situación crítica , con bajo nivel de actividad , alta presión fiscal , dificultades para financiarse y caída del empleo ”.

“Esta región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que tiene la cuarta parte de la población argentina, exhibe el peor poder adquisitivo del país, y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado en el sector privado, lo que redunda en un elevado empleo público”.

Los números que planteó la Unión Industrial Argentina

El gremio empresarial detalló las cifras que la industria otorga hacia la economía local, entre los que detallaron:

Produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional .

y aporta el . Genera de manera directa el 19% del empleo formal del país , con aproximadamente 1.200.000 trabajadores .

, con aproximadamente . Moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva.

a lo largo de toda la cadena productiva. En total, más de 3.600.000 trabajadores dependen directa o indirectamente de la actividad industrial.

“Estos datos reflejan el rol estratégico que cumple la industria en la economía argentina por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas. Detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores”, indicó la UIA, de acuerdo con Noticias Argentinas.

La UIA destacó "avances" del Gobierno nacional

En otro tramo, la entidad que preside Martín Rapallini reconoció los avances que logró el Gobierno en materia de “equilibrio fiscal” y la “decisión de encarar reformas estructurales largamente postergadas”, entre las que destacó la baja de la inflación y la actualización del marco laboral, así como ”el proceso de integración internacional y todas las medidas tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo nacional".

“La industria es un sector transable de la economía que compite de manera directa con el mundo y que, por lo tanto, debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros. Por eso es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas. El objetivo del sector industrial es claro: ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”.

La UIA defendió a los empresarios

También defendió al empresario Paolo Rocca, quien fue duramente criticado por el mandatario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, al asegurar que “no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”.

“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”. “La industria es parte de la solución”, concluyó el comunicado.

Javier Milei, Congreso, Apertura de sesiones ordinarias 2026 El presidente Javier Milei durante su discurso en el Congreso de la Nación.

Qué dijo Javier Milei

Milei cuestionó a los empresarios “prebendarios” y afirmó que han sido “cómplices de la corrupción” en el país. “No pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos", dijo el mandatario desde el Congreso.

“¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400? Y qué si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, aseguró en referencia a su cruce con Paolo Rocca.

Además, hizo alusión al cierre de la empresa FATE: “¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio? ¿O acaso les parece pagar una remera básica 50 dólares cuando la importada cuesta 5 dólares?“.