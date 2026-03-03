3 de marzo de 2026
Alcoholemia y renuncia en Irrigación: a quién propuso Cornejo para reemplazar a Gustavo Villegas

Tras aceptar la renuncia de Gustavo Villegas por alcoholemia, el gobernador envió el pliego de su reemplazante con consejero del Río Atuel Irrigación.

Alfredo Cornejo enviará a la Legislatura el pliego de Leonardo Viñolo para reemplazar a Villegas como consejero del Río Atuel.

 Por Cecilia Zabala

Luego de que el gobernador Alfredo Cornejo le aceptara la renuncia al funcionario de Irrigación que fue agarrado "in fraganti" mientras en un control de alcoholemia; el mandatario dio a conocer el nombre de la persona propuesta para reemplazarlo.

El caso de Gustavo Villegas, ahora ex consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación que dio positivo en un control de alcoholemia el pasado 7 de febrero, desató un simbronazo político, luego de que una situación similar se diera con dos concejales (Miqueas Burgoa, de Gauyamllén; y Martín Antolín, de San Rafael), que continúan en sus cargos.

Inmediatamente conocida la situación de Villegas, con un test positivo de 1,28 gramos de alcohol en sangre; el radical alvearense presentó su renuncia, admitiendo el hecho y pidiendo disculpas a la comunidad. "Quiero expresar públicamente mis disculpas a toda la ciudadanía por una situación que nunca debió ocurrir. En un control de alcoholemia que me realizó la Policía de Mendoza, el resultado fue positivo. Asumo plenamente la responsabilidad por ese error del cual estoy arrepentido y sé que nada justifica mi conducta", escribió Villegas el 6 de febrero.

Quién es el hombre propuesto para suceder a Gustavo Villegas

Si bien en el medio, hubo gestiones para que Villegas continuara en el cargo; Cornejo le aceptó la renuncia y este martes dio a conocer el nombre de la persona que propondrá para reemplazar a Villegas.

"Enviaré a la Legislatura el pliego de Leonardo Viñolo para que sea tratado, con el interés de que se convierta en consejero del Río Atuel. Es técnico en Producción Agropecuaria y cuenta con experiencia legislativa y en gestión hídrico-vial, con fuerte conocimiento del sur provincial y del sistema de riego", escribió Cornejo en redes sociales.

"Considero que su perfil técnico y territorial le permitirá desempeñar la tarea de la mejor manera para fortalecer la defensa y administración de nuestros recursos hídricos", agregó.

Ahora el Senado deberá aprobar su pliego en el marco del procedimiento institucional previsto para este tipo de designaciones.

Leonardo Viñolo fue concejal y senador provincial, oriundo de General Alvear. Actualmente se desempeña como consejero de Vialidad Provincial en la zona Sur, cargo que ya había ocupado.

