Ciudad de Mendoza suma centros de denuncias y Ulpiano Suarez refuerza la seguridad contra el delito

La Ciudad de Mendoza recibió tótems para que vecinos y visitantes puedan realizar denuncias penales desde puntos estratégicos del departamento tras sufrir un delito . Fueron entregados por el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé , al intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez , quienes también presentaron el software de mapa de georreferenciación delictiva.

Ambos mantuvieron un encuentro en el que acordaron implementar tres nuevos Centros de Denuncias Web (CEDEW) , también conocidos como tótems, que se sumarán a los dos puestos que están colocados en las comisarías Sexta y Tercera . Estos dispositivos constituyen una herramienta ágil, segura y accesible para denunciar manera presencial tras haber sido víctima de un delito , explicaron desde el municipio.

También participaron el secretario de Seguridad Ciudadana, Horacio Migliozzi ; junto con el director de Transformación Digital, Smart Cities y Gobierno Abierto, Cristian Chavarini . También estuvo Andrea Chaves , coordinadora general del Ministerio Público Fiscal.

“Esta cooperación entre el Ministerio Público Fiscal y el municipio es valiosísima para trabajar por un objetivo común, que haya menos delitos y que los mendocinos y los visitantes se sientan más seguros , que Mendoza y la Ciudad, en particular, siga siendo una ciudad segura como se destaca a nivel nacional e internacional”, afirmó Suarez.

Cómo funciona el mapa georreferenciación delictiva

Además, se realizó una demostración del software de mapa de georreferenciación delictiva que utiliza el Ministerio Público Fiscal, una herramienta tecnológica de última generación que permite visualizar en tiempo real la cantidad de denuncias registradas, su ubicación, franja horaria y tipología delictiva en cada departamento.

Al respecto, Alejandro Gullé sostuvo: “La idea es proveerles el software de mapa de georreferenciación delictiva de todo el municipio de Capital. Es un mapa dinámico, que se actualiza en tiempo real y que nos permite obtener estadísticas precisas. Para el municipio es vital en tareas de prevención porque permite saber dónde actuar con mayor énfasis, dónde ubicar cámaras y cómo optimizar los recursos”.

“Esto nos va a permitir identificar y ubicar en el territorio donde cada hecho es denunciado, las características del hecho, para ser más eficientes en el rol que tiene un municipio, que es la prevención. Sabemos que la responsabilidad principal en materia de seguridad está a cargo del gobierno de Mendoza. Pero somos un municipio que se involucra con esta agenda, porque entendemos que la seguridad hace la calidad de vida de las personas”, manifestó el jefe comunal.

02 de Febrero de 2026, presentación Tótem de denuncias, Ministerio Público Fiscal, Ulpiano Suárez, intendente Ciudad, Alejandro Gullé, Procurador General El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Foto: Cristian Lozano

“Hay delitos y nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en un mapa de geolocalización con información que nos viene proporcionada por los preventores, que están las 24 horas en la calle, por los vecinos que aportan información sobre actitudes sospechosas en el programa Ojos en Alerta, y los vecinos que también aportan información con el sistema de Alarmas Comunitarias. A esa capa de información, le agregamos la información que recibimos del Ministerio de Seguridad a través del 911 y esta información es valiosísima”, explicó el intendente.

Inversión en Seguridad

El intendente comentó que la tecnología es "fundamental" para la prevención y para el esclarecimiento de los hechos delictivos. "Ya está operativo y vamos a inaugurar en los próximos días un Centro de Monitoreo modelo, me animo a decir que es de los más modernos de Argentina a nivel municipio, con una inversión de más de $400 millones”.

“También ya está operativo el anillo digital de videovigilancia con cámaras de última tecnología, software avanzada que nos va a permitir también tener esa información en tiempo real. Sabemos que en la Ciudad viven 125 mil vecinos, pero que de lunes a viernes ingresan más de 300 mil mendocinos. Obviamente eso impacta en las estadísticas y en el dato en donde vemos un incremento de hechos de lunes a viernes. Entonces estamos teniendo información valiosa: cómo es la dinámica del delincuente, en qué horario se mueve, qué tipo de delitos se cometen en determinados lugares y eso nos va a permitir ser más eficientes en la administración de recursos que son limitados”, detalló.

Además, el intendente de la Ciudad señaló: “El municipio invierte en materia de seguridad un 14% de su presupuesto. Me animo a decir que no sé si hay otro municipio en Argentina que invierte tantos recursos para cuidar a sus vecinos y a sus visitantes. Y la información es fundamental, sino la toma de decisiones queda acotada a la intuición de un funcionario, nosotros tenemos que tomar decisiones, tanto para la prevención como para ir con mano firme al esclarecimiento de los hechos, sobre la base de datos e información”.