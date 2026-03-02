Accidente laboral en General Alvear: una operaria sufrió la amputación total de su mano derecha

Un grave accidente laboral se registró este mediodía en el departamento de General Alvear y dejó como saldo a una trabajadora con amputación total de su mano derecha . La víctima fue identificada como Graciela G., de 46 años , quien se desempeña como operadora de producción.

Según la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 13.03 en una empresa ubicada en la Ruta Nacional 188. Desde la guardia del hospital Enfermeros Argentinos comunicaron el ingreso de la mujer con una grave lesión en su mano derecha .

Tras ser asistida de inmediato por el médico de guardia, fue diagnosticada con "amputación total de mano derecha" y se dispuso su traslado urgente a un centro asistencial de mayor complejidad en la Ciudad de Mendoza.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la trabajadora se encontraba limpiando una máquina utilizada para residuos de duraznos, la cual posee un sistema de sinfín. Según se indicó, el equipo estaba detenido mientras realizaba la tarea.

Una vez finalizada la limpieza, la operaria habría avisado a otro empleado para que pusiera en funcionamiento la máquina con el objetivo de arrastrar los restos. Fue en ese momento cuando, por causas que se intentan establecer, se produjo la grave lesión que derivó en la amputación.

El hecho quedó bajo la órbita de la Comisaría 14° de General Alvear. El ayudante fiscal en turno ordenó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y la confección de las actuaciones judiciales de rigor.