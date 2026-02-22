22 de febrero de 2026
Sitio Andino
Esta madrugada

Se durmió al volante y volcó en Ruta 40: una niña de 2 años terminó herida

El accidente ocurrió al norte del departamento de Malargüe cuando el conductor perdió el control del vehículo. Se habría quedado dormido.

La menor ingresó a la guardia del Hospital Regional Malargüe. &nbsp;

La menor ingresó a la guardia del Hospital Regional Malargüe.

 

 Por Claudio Altamirano

Una niña de 2 años sufrió lesiones tras el vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 40, al norte de Malargüe. El conductor, de 25 años, se habría quedado dormido. La menor fue trasladada al Hospital de Malargüe, donde le diagnosticaron fractura de clavícula izquierda.

Otro accidente de tránsito en Malargüe

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en el norte de la ciudad de Malargüe, sobre la Ruta Nacional 40, y dejó como saldo a una niña de 2 años con lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando ingresó un llamado a la línea de emergencias alertando sobre un accidente con vuelco en la Ruta 40. De inmediato, móviles policiales se desplazaron hasta el lugar indicado para constatar la situación.

Al arribar, los efectivos verificaron que un automóvil Peugeot 307 circulaba desde Mendoza hacia Malargüe con cuatro ocupantes a bordo: el conductor, un hombre de 25 años; su pareja; la hija de ambos, de 2 años; y la cuñada del joven.

Volcó al quedarse dormido al volante

Según las primeras averiguaciones, el conductor se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el dominio del rodado. Al intentar retomar el control, realizó una maniobra que derivó en que el vehículo se saliera de la carpeta asfáltica y terminara protagonizando un vuelco sobre la traza.

El automóvil quedó detenido a unos 30 metros de la ruta, con el frente orientado hacia el norte y apoyado sobre sus cuatro ruedas, en el cardinal oeste de la Ruta 40.

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes mayores resultaron ilesos. En tanto, la menor fue asistida en el lugar y luego trasladada en ambulancia, acompañada por sus padres, al Hospital de Malargüe, donde los profesionales médicos le diagnosticaron fractura de clavícula izquierda.

