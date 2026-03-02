2 de marzo de 2026
Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos

Dos autos protagonizaron un grave accidente vial en una esquina de Maipú. En la nota, todos los detalles del siniestro.

El accidente vial ocurrió esta madrugada en Roma e Irigoyen de Maipú.

 Por Pablo Segura

Dos hombres sufrieron heridas de consideración, pero salvaron su vida de milagro al protagonizar un accidente vial en Maipú, cuando sus vehículos chocaron y uno de estos terminó en una zanja, por lo que personal de bombero debió trabajar para rescatar al conductor de ese rodado.

El accidente vial ocurrió a las 2.30 de este lunes en el cruce de las calles Roma e Irigoyen, en Maipú, donde chocaron un Renault 9 y un Renault Clio.

El conductor del primero de estos rodados tuvo una crisis y reaccionó violentamente contra los policías que lo asistieron, por lo que debió ser esposado y trasladado en esas condiciones al hospital, donde se recupera de las heridas.

Según las primeras pericias, el Renault 9 era conducido por Marcos Villca (48), un hombre con domicilio en Jujuy, y circulaba Irigoyen al sur, cuando al llegar a la esquina mencionada chocó con el Clío, que estaba al mando de Diego Velasquez (21) y se dirigía por Roma al oeste.

Accdente vial Maipú rescate
Bomberos de Maipú y del Cuartel Central rescataron a uno de los protagonistas del accidente vial.

Como consecuencia del choque, el Renault 9 de Villca terminó en el interior del zanjón, por lo que el conductor quedó atrapado entre los hierros del coche.

De esta forma, la policía debió desplegar un operativo de rescate de urgencia, con personal de Bomberos Voluntarios de Maipú y del Cuartel Central.

Tras algunos minutos de trabajo, los efectivos lograron extraer a Villca del coche, pero este enfureció con los policías y intentó agredirlos. Por ende, los uniformados lo esposaron a la camilla y trasladaron, en esas condiciones, al hospital Central.

Desde el centro asistencial indicaron que el hombre sufrió politraumatismos varios, en tanto que el conductor del Clío también padeció algunos golpes. Afortunadamente, ambos están fuera de peligro.

Personal de Científica y Tránsito Municipal trabajaron durante horas para esclarecer la mecánica del accidente vial.

