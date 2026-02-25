Perdió el control de su camioneta en Godoy Cruz y chocó contra la pasarela del Acceso Sur

Accidente en Godoy Cruz: el conductor perdió el control al buscar elementos en la guantera.

Un accidente vial se registró en la noche del martes en Acceso Sur y lateral Este, en Godoy Cruz , cuando una camioneta colisionó contra la pasarela del barrio La Gloria . El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital , mientras que un menor que lo acompañaba también fue asistido.

El siniestro se produjo cerca de las 22:05, cuando una camioneta Toyota Hilux impactó contra la estructura peatonal. Según la información policial, el conductor, identificado como C. R., de 47 años , circulaba en sentido sur–norte cuando perdió el dominio del vehículo al intentar extraer elementos de la guantera .

La maniobra provocó que se desviara de su trayectoria y terminara colisionando contra la pasarela, sin que intervinieran otros vehículos o terceros.

Tras el impacto, se dio aviso a la línea de emergencias , y al lugar arribó personal policial de la Comisaría 52 junto con el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) . Los profesionales de la salud asistieron al conductor y le diagnosticaron politraumatismos , por lo que fue trasladado al Hospital del Carmen , donde permanece fuera de peligro .

godoy cruz acceso este accidente vial Una camioneta impactó contra la pasarela del barrio La Gloria. Un menor también fue asistido tras el choque. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

El conductor viajaba acompañado de un menor de edad

En el vehículo también viajaba un menor de 13 años, quien fue trasladado por medios particulares a un centro asistencial para su correspondiente evaluación médica. Hasta el momento, no se informaron lesiones de gravedad en el acompañante.

El hecho generó demoras momentáneas en el tránsito de la zona mientras se realizaban las tareas de asistencia y se evaluaban posibles daños en la estructura de la pasarela. Las autoridades recordaron la importancia de evitar distracciones al volante, ya que este tipo de maniobras puede derivar en accidentes de tránsito con consecuencias graves.