25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Viajaba con un menor

Perdió el control de su camioneta en Godoy Cruz y chocó contra la pasarela del Acceso Sur

Una camioneta impactó contra la pasarela del barrio La Gloria, en Godoy Cruz. El conductor fue hospitalizado y se encuentra fuera de peligro.

Accidente en Godoy Cruz: el conductor perdió el control al buscar elementos en la guantera.

Accidente en Godoy Cruz: el conductor perdió el control al buscar elementos en la guantera.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un accidente vial se registró en la noche del martes en Acceso Sur y lateral Este, en Godoy Cruz, cuando una camioneta colisionó contra la pasarela del barrio La Gloria. El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital, mientras que un menor que lo acompañaba también fue asistido.

Impactante choque contra una pasarela en Godoy Cruz: el conductor sufrió lesiones

El siniestro se produjo cerca de las 22:05, cuando una camioneta Toyota Hilux impactó contra la estructura peatonal. Según la información policial, el conductor, identificado como C. R., de 47 años, circulaba en sentido sur–norte cuando perdió el dominio del vehículo al intentar extraer elementos de la guantera.

Lee además
Cuál es el departamento más caro para alquilar una vivienda en el Gran Mendoza
MERCADO INMOBILIARIO

Cuál es el departamento más caro para alquilar una vivienda en el Gran Mendoza
Se trata de un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante.
Proyecto de ordenanza

Proponen crear el primer Centro de Salud Municipal Virtual en Godoy Cruz

La maniobra provocó que se desviara de su trayectoria y terminara colisionando contra la pasarela, sin que intervinieran otros vehículos o terceros.

Tras el impacto, se dio aviso a la línea de emergencias, y al lugar arribó personal policial de la Comisaría 52 junto con el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales de la salud asistieron al conductor y le diagnosticaron politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital del Carmen, donde permanece fuera de peligro.

godoy cruz acceso este accidente vial
Una camioneta impactó contra la pasarela del barrio La Gloria. Un menor también fue asistido tras el choque.

Una camioneta impactó contra la pasarela del barrio La Gloria. Un menor también fue asistido tras el choque.

El conductor viajaba acompañado de un menor de edad

En el vehículo también viajaba un menor de 13 años, quien fue trasladado por medios particulares a un centro asistencial para su correspondiente evaluación médica. Hasta el momento, no se informaron lesiones de gravedad en el acompañante.

El hecho generó demoras momentáneas en el tránsito de la zona mientras se realizaban las tareas de asistencia y se evaluaban posibles daños en la estructura de la pasarela. Las autoridades recordaron la importancia de evitar distracciones al volante, ya que este tipo de maniobras puede derivar en accidentes de tránsito con consecuencias graves.

Temas
Seguí leyendo

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

Incendio y rescate en Godoy Cruz: un hombre fue auxiliado tras sufrir una crisis de salud mental

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

Intentó robar un comercio en Godoy Cruz y terminó detenido por la Policía

Así marcha la Vuelta de Mendoza tras siete etapas y qué puede pasar en la octava

Vuelta de Mendoza 2026: Broggi triunfó en el Corredor del Oeste y Moyano se mantiene arriba

Investigan brutal agresión a un hombre en Godoy Cruz

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible accidente vial en San Martín. 
accidente vial

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Las Más Leídas

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel. 
detalles del megaoperativo

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz
tenía 35 años

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará
¿Te lo vas a perder?

Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará

Víctor Fayad sufrió un robo en la noche de este lunes en Luján de Cuyo. 
inseguridad

Un alto funcionario del Gobierno sufrió un robo en Chacras de Coria

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.
Turismo

Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá