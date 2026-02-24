24 de febrero de 2026
MERCADO INMOBILIARIO

Cuál es el departamento más caro para alquilar una vivienda en el Gran Mendoza

Los precios de los alquileres de vivienda varían por departamento en el Gran Mendoza: cuál es hoy la zona más cara para alquilar.

 Por Soledad Maturano

Los alquileres de viviendas varían de manera significativa según la zona, el departamento y las características del inmueble. En ese contexto, un nuevo informe de Inmodata reveló que Godoy Cruz se posiciona como el departamento más caro para alquilar en este inicio de año. Cuánto cuesta vivir allí.

Godoy Cruz, el departamento con los alquileres más caros

Según el relevamiento, alquilar un departamento de dos dormitorios con cochera en Godoy Cruz cuesta, en promedio, $580.000 mensuales. Vale aclarar que se trata de un valor aproximado, ya que los precios pueden variar hacia arriba o hacia abajo según las características de cada vivienda.

Entre los factores que inciden en el valor final se encuentran la cantidad de ambientes, la antigüedad del inmueble, la presencia de balcón o terraza y otras características como la ubicación o barrio.

alquiler, alquileres, venta, casas, departamentos, inmobiliarias, alquila.jpg

Menor oferta de viviendas en alquiler

El informe también detalló que Godoy Cruz concentra un 23,8% de oferta en departamentos en alquiler y un 14,9% en casas. En comparación con mediciones anteriores, la oferta registró una caída del 2%.

Este descenso puede explicarse por dos factores: por un lado, que más viviendas fueron efectivamente alquiladas, y por otro, que algunos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado de alquiler.

Precios de alquiler: avisos en Godoy Cruz

Para contrastar los datos del informe de Inmodata, Sitio Andino consultó portales inmobiliarios utilizados habitualmente por los mendocinos. Algunos de los anuncios vigentes exhibían los siguientes valores:

  • Departamento de 2 dormitorios con cochera, 85 m², ubicado a cuadras de Acceso Sur y Sarmiento. Apto mascotas. $580.000. Expensas: $37.000.
  • Departamento de 2 dormitorios con cochera y balcón, 60 m², a cuadras de Acceso Sur y Sarmiento. No acepta mascotas. $530.000.
  • Departamento de 2 dormitorios con cochera, 75 m², ubicado a cuadras del Parque San Martín. $590.000.
  • Departamento de 2 dormitorios a estrenar, en calle Balcarce, frente a Plaza Godoy Cruz. $780.000.
