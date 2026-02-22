Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.

Una repentina crecida del río sorprendió a varios conductores en el Dique Frías y dejó vehículos varados en medio de la tormenta . Gracias al rápido accionar policial y de Bomberos , tres hombres fueron rescatados en un operativo que evitó una posible tragedia durante la noche.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas , cuando una fuerte tormenta provocó el aumento del caudal y arrastró varios vehículos que realizaban prácticas de motocross en la zona.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) , que realizaba patrullajes preventivos, fue alertado sobre la presencia de rodados varados con personas en su interior. Las intensas lluvias habían provocado una creciente súbita que alcanzó a motos y camionetas, dejando a los conductores en una situación de riesgo.

Ante el agravamiento de las condiciones climáticas , los efectivos policiales iniciaron el rescate y trasladaron a los hombres hacia un puesto en altura considerado zona segura . Entre los rescatados se encontraban R. R., de 35 años; C. A., de 34; y G. L., de 31 , quienes habían concurrido al lugar con motocicletas y camionetas para realizar prácticas deportivas.

Operativo contrarreloj en el Dique Frías

El operativo tuvo un momento crítico cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok permanecía dentro del vehículo y fue sorprendido por una segunda creciente más intensa. La corriente arrastró la camioneta hasta impactarla contra el paredón del dique, lo que obligó a intensificar las tareas de rescate.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, que colaboró en el rescate del conductor y en las tareas de asistencia y seguridad. Gracias a la coordinación entre las fuerzas, los tres hombres fueron puestos a salvo sin que se registraran heridos de gravedad.