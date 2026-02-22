Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

Una repentina crecida del río sorprendió a varios conductores en el Dique Frías y dejó vehículos varados en medio de la tormenta. Gracias al rápido accionar policial y de Bomberos, tres hombres fueron rescatados en un operativo que evitó una posible tragedia durante la noche.
Tres conductores fueron salvados en Godoy Cruz tras quedar atrapados en plena tormenta
El hecho ocurrió cerca de las 21 horas, cuando una fuerte tormenta provocó el aumento del caudal y arrastró varios vehículos que realizaban prácticas de motocross en la zona.
El procedimiento comenzó cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que realizaba patrullajes preventivos, fue alertado sobre la presencia de rodados varados con personas en su interior. Las intensas lluvias habían provocado una creciente súbita que alcanzó a motos y camionetas, dejando a los conductores en una situación de riesgo.
Ante el agravamiento de las condiciones climáticas, los efectivos policiales iniciaron el rescate y trasladaron a los hombres hacia un puesto en altura considerado zona segura. Entre los rescatados se encontraban R. R., de 35 años; C. A., de 34; y G. L., de 31, quienes habían concurrido al lugar con motocicletas y camionetas para realizar prácticas deportivas.
Operativo contrarreloj en el Dique Frías
El operativo tuvo un momento crítico cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok permanecía dentro del vehículo y fue sorprendido por una segunda creciente más intensa. La corriente arrastró la camioneta hasta impactarla contra el paredón del dique, lo que obligó a intensificar las tareas de rescate.
En el lugar trabajó personal de Bomberos, que colaboró en el rescate del conductor y en las tareas de asistencia y seguridad. Gracias a la coordinación entre las fuerzas, los tres hombres fueron puestos a salvo sin que se registraran heridos de gravedad.