22 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Emergencia por lluvias

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

La repentina crecida del río arrastró vehículos y obligó a un rescate urgente en Godoy Cruz. Policía y Bomberos lograron poner a salvo a los conductores.

Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.

Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.

Foto: Ministerio de Seguridad.
 Por Celeste Funes

Una repentina crecida del río sorprendió a varios conductores en el Dique Frías y dejó vehículos varados en medio de la tormenta. Gracias al rápido accionar policial y de Bomberos, tres hombres fueron rescatados en un operativo que evitó una posible tragedia durante la noche.

Tres conductores fueron salvados en Godoy Cruz tras quedar atrapados en plena tormenta

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas, cuando una fuerte tormenta provocó el aumento del caudal y arrastró varios vehículos que realizaban prácticas de motocross en la zona.

Lee además
Operativo contra el tráfico ilegal de fauna: rescataron siete cuchillos en Maipú
Ambiente y biodiversidad

Operativo contra el tráfico ilegal de fauna: rescataron siete cuchillos en Maipú
Las mujeres practicaban senderismo en el Cerro Nahuel y quedaron varadas (imagen ilustrativa).
En el Cerro Nahuel

Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas

El procedimiento comenzó cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que realizaba patrullajes preventivos, fue alertado sobre la presencia de rodados varados con personas en su interior. Las intensas lluvias habían provocado una creciente súbita que alcanzó a motos y camionetas, dejando a los conductores en una situación de riesgo.

Ante el agravamiento de las condiciones climáticas, los efectivos policiales iniciaron el rescate y trasladaron a los hombres hacia un puesto en altura considerado zona segura. Entre los rescatados se encontraban R. R., de 35 años; C. A., de 34; y G. L., de 31, quienes habían concurrido al lugar con motocicletas y camionetas para realizar prácticas deportivas.

Operativo contrarreloj en el Dique Frías

El operativo tuvo un momento crítico cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok permanecía dentro del vehículo y fue sorprendido por una segunda creciente más intensa. La corriente arrastró la camioneta hasta impactarla contra el paredón del dique, lo que obligó a intensificar las tareas de rescate.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, que colaboró en el rescate del conductor y en las tareas de asistencia y seguridad. Gracias a la coordinación entre las fuerzas, los tres hombres fueron puestos a salvo sin que se registraran heridos de gravedad.

Temas
Seguí leyendo

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

Se durmió al volante y volcó en Ruta 40: una niña de 2 años terminó herida

Noche de controles en Tupungato: detenidos, marihuana y un automovilista ebrio

Brutal ataque en San Rafael: un joven de 17 años terminó con fractura de cráneo

Quiénes pueden subir el Aconcagua: requisitos, controles médicos y permisos para alcanzar la cumbre

Violento accidente en Junín: motociclista está en grave estado

Intentó robar un comercio en Godoy Cruz y terminó detenido por la Policía

Patrullaje preventivo en Las Heras: un detenido, municiones y una moto recuperada

LO QUE SE LEE AHORA
La menor ingresó a la guardia del Hospital Regional Malargüe.  
Esta madrugada

Se durmió al volante y volcó en Ruta 40: una niña de 2 años terminó herida

Las Más Leídas

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas
relevamiento

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece
PARA TENER EN CUENTA

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece

Cráter del volcán Peteroa ahora (Gentileza). video
Se instalan nuevas estaciones de monitoreo

Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe

Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.
Emergencia por lluvias

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías