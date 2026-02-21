Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles son las zonas más afectadas y cuándo mejora el tiempo

Llueve con intensidad y hay alerta por tormentas hasta el domingo a la madrugada

Por Sitio Andino Sociedad







Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde las 19 comenzaron a registrarse tormentas en Mendoza, mientras rige una alerta amarilla para gran parte de la provincia que se extenderá hasta la madrugada del domingo.

Las zonas más afectadas son: Ciudad, Godoy Cruz, Maipú, Villa Tulumaya, Guaymallén y el oeste de Jocolí.

Para este domingo las condiciones meteorológicas mejorarán. Luego de las fuertes tormentas, la Dirección de Contingencias Climáticas informó que el día se presentará con muy escasa nubosidad en general, aunque habrá una leve inestabilidad aún presente en sectores del Este y Sur por la mañana, que se retira rápidamente.

Desde el organismo indicaron además que el cielo estará espejado el resto del día. Hacia la noche, se prevé nubosidad variable en San Rafael, sin formación de tormentas. En el oeste del Gran Mendoza, se espera inestabilidad muy localizada con probabilidad de precipitaciones aisladas.