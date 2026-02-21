21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
clima

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles son las zonas más afectadas y cuándo mejora el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), había emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo.

Llueve con intensidad y hay alerta por tormentas hasta el domingo a la madrugada

Llueve con intensidad y hay alerta por tormentas hasta el domingo a la madrugada

Por Sitio Andino Sociedad

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde las 19 comenzaron a registrarse tormentas en Mendoza, mientras rige una alerta amarilla para gran parte de la provincia que se extenderá hasta la madrugada del domingo.

Las zonas más afectadas son: Ciudad, Godoy Cruz, Maipú, Villa Tulumaya, Guaymallén y el oeste de Jocolí.

Lee además
Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde
el tiempo

Ya llueve en Mendoza y rige alerta amarilla por caída de granizo
El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Para este domingo las condiciones meteorológicas mejorarán. Luego de las fuertes tormentas, la Dirección de Contingencias Climáticas informó que el día se presentará con muy escasa nubosidad en general, aunque habrá una leve inestabilidad aún presente en sectores del Este y Sur por la mañana, que se retira rápidamente.

Desde el organismo indicaron además que el cielo estará espejado el resto del día. Hacia la noche, se prevé nubosidad variable en San Rafael, sin formación de tormentas. En el oeste del Gran Mendoza, se espera inestabilidad muy localizada con probabilidad de precipitaciones aisladas.

Temas
Seguí leyendo

Ni heladera ni pava eléctrica: el electrodoméstico que deberías desenchufar durante una tormenta

Maipú: se hundió un camión por el colapso de un colector cloacal de Aysam en Luzuriaga

Rechazado por su madre, encontró consuelo en un peluche: la historia viral del pequeño mono Punch

Quiénes pueden subir el Aconcagua: requisitos, controles médicos y permisos para alcanzar la cumbre

La Arístides tira la casa por la ventana: el line-up de lujo para el 8vo aniversario

Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe

Dolor: La UNCuyo despide a María Victoria Gómez de Erice, su primera mujer rectora

Educación Superior: la DGE potencia nuevas carreras y controles más estrictos

LO QUE SE LEE AHORA
Cráter del volcán Peteroa ahora (Gentileza). video
Se instalan nuevas estaciones de monitoreo

Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe

Las Más Leídas

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos hundió el verano.
Balance

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos "hundió" el verano

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Banco Nación sorprende con un beneficio imperdible para renovar tecnología
Te puede servir

Banco Nación sorprende con un beneficio imperdible para renovar tecnología

Continúa la alerta por tormentas y granizo, el pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza
el clima

Continúa la alerta por tormentas y granizo, el pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

El arsénico en Mendoza: el mapa de los ríos afectados y el plan científico para purificar el agua
Un reto para la salud pública

El arsénico en Mendoza: el mapa de los ríos afectados y el plan científico para purificar el agua