Dónde voto en Mendoza 2026: consultá el padrón electoral

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Elecciones2026 | Mendoza vuelve a votar en febrero El 22 de febrero de 2026, los vecinos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz volverán a las urnas en las elecciones municipales. ¿Qué se vota? La renovación de la mitad de los Concejos Deliberantes en los seis departamentos. En San Rafael, además, se elegirán 24 convencionales municipales para redactar la primera Carta Orgánica del departamento. El sistema será Boleta Única Papel, con una sola categoría, salvo en San Rafael, donde habrá dos. La campaña ya está en marcha y la veda electoral comenzará el 20 de febrero. @facularosa_ Conocé el calendario completo, cómo se vota, los candidatos, y todos los detalles en sitioandino.com #Mendoza #Política #EleccionesMunicipales #BoletaÚnica #SanRafael #Maipú #LujánDeCuyo"
