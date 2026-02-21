21 de febrero de 2026
Dónde voto en Mendoza 2026: consultá el padrón electoral

Los ciudadanos de varias comunas de Mendoza van a las urnas este domingo. Revisá el padrón electoral para las elecciones legislativas y conocé los candidatos de todos los partidos políticos.

Foto: Yemel Fil
 Por Facundo La Rosa

Este domingo 22 de febrero se celebran las elecciones 2026 en Mendoza, en las que se renovará la mitad de los Concejos Deliberantes de seis departamentos: Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Además, en la comuna sureña se elegirán 24 convencionales municipales.

La Junta Electoral provincial habilitó el padrón definitivo, donde los ciudadanos pueden consultar el establecimiento y la mesa que les corresponde para votar en estas elecciones legislativas municipales.

Se destrabó el conflicto en San Rafael y habrá elecciones a convencionales.
Se vota el 22 de febrero

Autonomía municipal: hubo acuerdo y las elecciones a constituyentes en San Rafael serán el domingo
Elecciones 2026: más de 550 mil mendocinos van a las urnas este domingo
En seis departamentos

Más de 550 mil mendocinos van a las urnas este domingo: los detalles y recomendaciones de la Junta Electoral

Consultá el padrón electoral 2026 en Mendoza

Si tiene problemas para acceder al padrón, ingrese a este link.

Qué se vota en las elecciones 2026 en Mendoza

En todos los departamentos se renueva la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos hay una categoría adicional en la boleta.

  • Maipú: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Luján de Cuyo: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Rivadavia: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • Santa Rosa: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • La Paz: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se eligen 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.
¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?

Los documentos válidos para votar en las elecciones 2026 de Mendoza son:

  • DNI libreta verde y libreta celeste
  • DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)
  • DNI Electrónico Nuevo (vigente desde febrero de 2026)
  • Libreta de enrolamiento
  • Libreta cívica

Quiénes son los candidatos en las elecciones 2026 en Mendoza

Entre los seis departamentos se presentan trece frentes o alianzas y tres partidos políticos. A continuación, todos los candidatos y las boletas que encontrará el elector en las mesas de votación.

MAIPÚ

Frente Maipú Crece

  1. Emiliano Sallei
  2. Mariángeles García
  3. Marcelo Castello
  4. Hernán Sartorio
  5. Vanesa Perea
  6. Gustavo De Blas

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. María Ángeles De Blasis
  2. José Ortega
  3. Gabriel López
  4. Camila Vicino
  5. Cristian Brescia
  6. Sol Díaz de Manuelli

Frente Verde

  1. Carlos "Charly" Quiroz
  2. Cristina Deruggero
  3. Romina Amoruso
  4. Gastón Amaya
  5. Vilma Álvarez
  6. Ignacio "Nacho" Ronchi

Frente Libertario Demócrata

  1. Catalina Garay Lira
  2. Daniel Sosa
  3. Leonardo Sanz
  4. Alejandra Ribosqui
  5. Fernando Tello López
  6. Yanina Debandi

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  1. Nicolás Cortez
  2. Verónica Paiz
  3. Tupac Coletti Roumec
  4. Yanina Ibazeta
  5. Paloma Martin
  6. Hugo Daniel Avila

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo

  1. Pablo Rey
  2. María Emilia Scatolón
  3. Cristian Di Betta
  4. Marina Bizzotto
  5. Antonio Nerviani
  6. Cintia Stocco
LUJÁN DE CUYO

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Mónica Maroto
  2. Felipe Fiorentini
  3. Gabriel Lima
  4. Micaela Franco
  5. Marcos Barzarelli
  6. Viviana Barzarelli

Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo

  1. Germán Kemmling
  2. Cecilia Luna
  3. Morena Rodríguez
  4. Jesús Manno
  5. María José Prospiti
  6. Juan Carlos Completa

Frente Patria

  1. Paloma Scalco
  2. Bruno Ceschin
  3. Diego Lobato
  4. Patricia Moyano
  5. Carlos Brondo
  6. Dhanna Moyano

Frente Verde

  1. Emir Laurel
  2. Norma Lucero
  3. Patricia Ramírez
  4. Jorge Laime
  5. Ali Flores
  6. Yesica Medina

Frente Libertario Demócrata

  1. Marcelo "Lolo" González
  2. Ana Lucía Gordillo
  3. Ernesto Escribano
  4. Celia Chavarría
  5. Cristina Pizzurno
  6. Matías del Campo

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  1. Franco Ricco
  2. Candela Herrero Marianetti
  3. Hueique Rodríguez
  4. María Eugenia García
  5. Maximiliano Coz
  6. Alejandra Vargas

Protectora Fuerza Política

  1. Luciana Arenas
  2. Roberto Lobos
  3. Lourdes Videla
  4. Guillermo Morsella
  5. Verónica Arguello
  6. Federico Lobos
RIVADAVIA

Partido Sembrar

  1. Rodrigo Godoy
  2. Corina Caruso
  3. Mariano Amprino
  4. Carolina Ferreyra
  5. Federico Arce

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Magalí Cozzari
  2. Diego Jofré
  3. Marcelo Gómez
  4. Elsa Arenas
  5. Mario Bustos

Frente Fuerza Justicialista Rivadavia

  1. Pamela Ochoa
  2. Nelson Santarelli
  3. Sebastián Correa
  4. Rosana "Roxi" Giménez
  5. Juan "Chino" Quiroga

Frente Patria

  1. César Estavilla
  2. Paola Molina
  3. Diego Ceferino
  4. María Gabriela Carrera
  5. Elea González

Frente Verde

  1. Miriam "Mimi" Di Pietro
  2. Maxi Ibáñez
  3. Rocío Sosa
  4. Gustavo Palacio
  5. Florencia Bravo

Frente Libertario Demócrata

  1. Mariam Moreno
  2. Osvaldo Salinas
  3. Carla Olmedo
  4. Héctor Freire
  5. Brenda Cornejo Moreno

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  1. Estefanía Torralba
  2. Edgardo Mira
  3. Celeste Videla
  4. Agustín Torralba
  5. Daniel Videla
SANTA ROSA

Frente Santa Rosa Gana

  1. Magdalena Ascurra
  2. Leonardo Saile
  3. Hernán Dubé
  4. Soledad Navarro
  5. Cintia González

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Leandro Barrera
  2. Soledad Garciandia
  3. Gabriel Palermo
  4. Liliana Castillo
  5. Alberto Serrano

Ahora Santarrosinos

  1. Débora Quiroga
  2. José Peláez
  3. Mariela Angélico
  4. Julio Leguizamón
  5. Zahira Álvarez

Frente Verde

  1. Richard Cobo
  2. Laura Guiñe
  3. Fiona Rocha
  4. Joaquín Gil
  5. Maricel Ojeda

Frente Libertario Demócrata

  1. Nora San Sebastián
  2. Ricardo Ruiz
  3. Érica González
  4. José Antonio Visaguirre
  5. Lucía San Sebastián
LA PAZ

Frente Elegí Gestión La Paz

  1. Alberto "Beto" Roza
  2. Karen Martínez
  3. Nicolás "Colacho" Pérez
  4. Lorena Herrera
  5. Alan Natel

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Nelson Poroyán
  2. Maribel Pérez
  3. Fabián Platero
  4. Camila Rosales
  5. Jesús Quiroga

Frente Verde

  1. Melisa del Castillo
  2. Emiliano Timpanaro
  3. Marisa Corales
  4. Sergio Caicedo
  5. Luciana Pereyra

Frente Libertario Demócrata

  1. Liliana Rosas
  2. Juan José Serrano
  3. Eugenia Villagra
  4. Juan Carlos García
  5. Marta Eva Fernández

Partido de los Jubilados

  1. Mario Ochoa
  2. Deolinda Bustos
  3. Ceferino Gómez
  4. Susana Escudero
  5. José Luis Sosa
SAN RAFAEL (CONCEJALES)

Frente San Rafael en Marcha

  1. Francisco Perdigues
  2. Sol Indiveri
  3. Anabel Lucero
  4. Alejandro Corra
  5. Luciana Fernández
  6. Juan Gassmann

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Juan Pablo Vignoni
  2. Valentina Sánchez
  3. Romina Giraudo
  4. Francisco Meardi
  5. Paula Luciana Pérez
  6. José Luis Guardia

Frente Verde

  1. Fabiola Carrión
  2. Daniel Diaz
  3. Marisa Silva
  4. Pedro Siri
  5. Daniela Fiori
  6. Tiago Alfaro

Alianza San Rafael Futuro

  1. Marcos Martínez
  2. Daniela Chinellato
  3. Daniel Mazurenco
  4. Gisela Flores
  5. Iván Gombau
  6. Patricia Alonso

Frente Libertario Demócrata

  1. Evelina Martos
  2. Carlos Daniel Pérez
  3. Javier Farré
  4. Patricia Vignardi
  5. Diego Villarruel
  6. Marcela Zancanaro

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  1. Cecilia Olivera
  2. Wilson Córdoba
  3. Dulce Tillar
  4. Alexander Oporto
  5. Axel Toledano
  6. Marlene Puebla

SAN RAFAEL (CONVENCIONALES MUNICIPALES)

Frente San Rafael en Marcha

  1. Emir Félix
  2. Cristina Da Dalt
  3. Alfredo Juri Sticca
  4. Matilde Pronotto
  5. Renzo Gili
  6. Paula Fuentes
  7. Danilo Pelayes
  8. Sara Gil
  9. Alberto Alzaa
  10. Carina Bordón
  11. Juan Fernández
  12. Pamela Torres
  13. Paola Calle
  14. Juan Ángel Vázquez
  15. Roxana Ruiz
  16. Paulo Campi
  17. María Paz Sotelo
  18. Gustavo González
  19. Patricia Zárate
  20. Matías Vilurón
  21. Cinthia Kruetzfeldz
  22. Mariano Cámara
  23. María Eugenia Martínez
  24. Carlos Maunás

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Nicolás De Pedro
  2. Viviana Vergani
  3. Fernanda Gómez
  4. Gonzalo Altamiranda
  5. Martín Buscemi
  6. Ana Eraso
  7. Nahir Tala
  8. Guillermo Fuentes Riva
  9. Dolly Ferreyra
  10. Diego Tercero
  11. Carlos Giachero
  12. Sofía Castro
  13. Raulina Elizabeth Mañas
  14. Jonathan Espuri
  15. Francisco Bernues
  16. Nerea Ceschín
  17. Paulina Zabalegui
  18. Pablo Zapata
  19. Leandro De Nevreze
  20. Sandra Viviana Juárez
  21. Luciana Amerio
  22. Héctor Nicolás Godi
  23. José Sat Labiana
  24. Claudia Galeno

Frente Verde

  1. Ángel Gargiulo
  2. Ana Laura Pereyra
  3. Nadia Palma
  4. Leandro Morales
  5. Facundo Diaz
  6. Silvia Barbosa
  7. Claudio Alfaro
  8. Silvia Carrion
  9. Manuel Estevez
  10. Carolina Carrion
  11. Omar Almonacid
  12. Elsa Guzmán
  13. Kevin Emanuel Guzmán
  14. Carolina Elizabeth Carrion
  15. Jorge Ariel Estevez
  16. Marina Elizabeth Olguín
  17. Malco Lucas David Rueda
  18. Milagros Luciana Torres
  19. Carlos Alcides Navarro
  20. Fermina Soria
  21. Jennifer Celeste Rueda
  22. Franco Brian Videla
  23. Marcela Alejandra Arabena
  24. Oscar Federico Mujlena

Alianza San Rafael Futuro

  1. Nadir Yasuff
  2. Mariela Herrera
  3. Ricardo Ermili
  4. Karina Ferreira
  5. Roxana Dardanelli
  6. Enzo Peralta
  7. Laura Herrera
  8. Claudio Narambuena
  9. Estela Gadea
  10. Marcelo Represas
  11. Marta Martínez
  12. Rodrigo Alonso
  13. Roque Bielli
  14. Roxana López
  15. Pablo Peralta
  16. Ayelén Hidalgo
  17. Sebastián Videla
  18. Sol Bujaldón
  19. Fernando Chinellato
  20. Julieta Navarrete
  21. Facundo Martin
  22. Elizabeth Domínguez
  23. Marcelo Bronca
  24. Florencia Gambau

Frente Libertario Demócrata

  1. Martín Marcianesi
  2. Giuliana Ulloa
  3. Gabriel Araya
  4. Macarena Sánchez
  5. Roque Aranega
  6. Yamila Juri
  7. Pablo Rubio
  8. Tiziana Capovilla
  9. Joaquín Bernues
  10. Rosa Fagundez
  11. Gabriel Fernández
  12. Agustina Gutiérrez
  13. Gabriel Moreno
  14. Jésica Piastrellini
  15. José Luis Bonomi
  16. María Victoria Serratore
  17. Jorge Sánchez
  18. Nerina Rojas
  19. Rubén Muzi
  20. Marina Alejandra Cejas
  21. Daniel Morandini
  22. Analía González
  23. Martina Parra
  24. Pablo Espinoza
