Operativo contra el tráfico ilegal de fauna: rescataron siete cuchillos en Maipú

Un operativo conjunto entre el Ministerio de Energía y Ambiente, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal permitió rescatar aves silvestres mantenidas en cautiverio en Barrancas, Maipú . Entre los ejemplares había siete cuchillo s, en su mayoría machos adultos, capturados para prácticas de caza con fines comerciales .

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, precisó que el Siete Cuchillos (Saltator aurantiirostris), también conocido como Pepitero de Collar , es una de las aves más representativas de la fauna local , pero al mismo tiempo una de las más perseguidas. En Mendoza, encabeza las estadísticas de caza y tráfico ilegal y es la especie más rescatada del comercio clandestino durante la última década, de acuerdo con registros oficiales de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

Tras el procedimiento, los ejemplares fueron trasladados por personal de Fauna Silvestre y de la Policía Rural al Ecoparque provincial, donde recibieron una evaluación veterinaria completa. Posteriormente, fueron derivados al centro de rescate YPF para continuar con su recuperación.

Desde el Departamento de Fauna Silvestre remarcaron que este tipo de controles se desarrolla durante todo el año en coordinación con la División Investigaciones Integradas –Leyes Especiales– y la Policía Rural, con intervención permanente de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente y contra los Animales, con el objetivo de reforzar la persecución de los delitos vinculados a la fauna en la provincia.

image Los ejemplares fueron trasladados al Ecoparque provincial para su evaluación veterinaria. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Por qué el siete cuchillos es una de las aves más perseguidas

La presión sobre el siete cuchillos no es casual. Responde a una combinación de prácticas culturales y motivaciones económicas que sostienen su captura ilegal. Por su comportamiento territorial, los machos adultos suelen ser utilizados en peleas clandestinas, donde son entrenados y forzados a enfrentamientos en los que se realizan apuestas.

A esto se suma su canto potente y elaborado, junto con su atractivo físico, características que lo convierten en una de las especies más buscadas por el mascotismo ilegal. En muchos casos, la permanencia en jaulas es interpretada erróneamente como adaptación, cuando en realidad se trata de una respuesta defensiva al encierro y a un estrés constante.

“El tráfico de fauna es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, pero con un impacto ambiental y humano devastador”, advirtió Ignacio Haudet. Según estimaciones oficiales, nueve de cada diez aves mueren durante la captura o el traslado, como consecuencia del hacinamiento, la asfixia y la deshidratación.

Los ejemplares que logran sobrevivir suelen presentar secuelas graves:

atrofia muscular por la imposibilidad de volar,

lesiones por el roce permanente con los barrotes,

problemas de salud asociados a una alimentación inadecuada.

fauna silvestre siete cuchillo Aves silvestres rescatadas durante el operativo contra el tráfico ilegal de fauna en Maipú. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Riesgo sanitario y desequilibrio ambiental

El tráfico de aves silvestres no sólo implica maltrato animal, sino que también representa un riesgo sanitario. El contacto estrecho con ejemplares capturados sin controles veterinarios facilita la transmisión de enfermedades zoonóticas, con potencial impacto en la salud humana.

En el caso del siete cuchillos, el daño se extiende al ecosistema. Esta especie cumple un rol clave en la dispersión de semillas al alimentarse de frutos de árboles nativos, lo que favorece la regeneración natural del monte. Su ausencia limita la capacidad de la flora mendocina para reproducirse y expandirse en el territorio.

Además, consume insectos y larvas, ayudando a regular poblaciones que podrían transformarse en plagas. Ignacio Haudet advirtió:

Su presencia indica que el monte está en equilibrio; su desaparición es la señal de un ecosistema que empieza a morir. Su presencia indica que el monte está en equilibrio; su desaparición es la señal de un ecosistema que empieza a morir.

ave silvestre fauna El siete cuchillos es una de las especies más afectadas por la caza y el tráfico ilegal en Mendoza. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Hacia una mayor protección legal de la especie

En la Legislatura de Mendoza avanza un proyecto de ley que propone declarar al siete cuchillos como Monumento Natural Provincial. La iniciativa busca otorgarle el máximo nivel de protección legal y reforzar las sanciones contra quienes participen en su captura y comercialización ilegal.

Si bien la caza ya está prohibida, esta figura permitiría aplicar penas más severas y fortalecer el marco jurídico para combatir el tráfico. “Cada vez que alguien compra un ave silvestre, financia una cadena de crueldad que vacía nuestros campos”, sostuvo Haudet, al remarcar que el lugar de la especie es el monte y no el cautiverio.

El rol clave de la colaboración ciudadana

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente remarcaron que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida. Evitar la compra de animales extraídos de su hábitat natural es una de las acciones más efectivas para desalentar el tráfico y preservar la biodiversidad.

La articulación entre organismos provinciales y el sistema judicial resulta central, pero la participación ciudadana es determinante para la detección temprana de estos delitos. Las denuncias oportunas permiten intervenir con mayor rapidez, reducir el sufrimiento animal y desarticular circuitos ilegales.

fauna silvestre1 Personal de Fauna Silvestre y Policía Rural participó del procedimiento en Maipú. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

