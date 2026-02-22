A 10 años del femicidio de María José Coni y Marina Menegazzo: el crimen en Montañita que estremeció a Mendoza

El viaje que comenzó con mochilas cargadas de sueños terminó convirtiéndose en una de las tragedias más dolorosas para Mendoza

Un viaje soñado, cuatro amigas mendocinas y un final trágico que nadie pudo imaginar. En el verano de 2016, María José "Majo" Coni, Marina Menegazzo , Sofía Sarmiento y Agustina Cano emprendieron una travesía que prometía aventuras, paisajes inolvidables y la libertad de la juventud. El femicidio de María José y Marina conmocionó a Mendoza y a toda la argentina. Diez años después, el recuerdo de aquel viaje sigue latiendo.

Sofía y Agustina regresaron al país tras varias semanas de recorrido. No sabían entonces que sería la última vez que verían con vida a sus amigas. El doble femicidio de María José y Marina se convertiría en uno de los casos más conmocionantes de la década.

El 10 de enero de 2016 , las cuatro jóvenes partieron como mochileras desde Mendoza. Cruzaron a Chile y luego continuaron hacia Perú, con Ecuador como destino final . Planeaban regresar a fines de febrero, con historias para contar y el verano en la memoria.

Durante las primeras semanas recorrieron playas, montañas y pueblos costeros . Las fotos que compartían mostraban sonrisas amplias y el entusiasmo propio de quien descubre el mundo por primera vez.

A mediados de febrero, Sofía y Agustina volvieron a Argentina por compromisos personales. Marina y "Majo" decidieron quedarse unos días más en Montañita, un pequeño paraíso sobre el Pacífico ecuatoriano, conocido por su ambiente bohemio y sus playas surferas.

El sueño de dos mendocinas que se volvió una pesadilla

En los días finales del viaje, las jóvenes sufrieron el robo del dinero destinado al transporte de regreso. Sin recursos y buscando una solución rápida para trasladarse a Guayaquil, aceptaron la ayuda de un grupo de hombres que les ofreció alojamiento temporal.

La confianza duró poco. Según determinó luego la investigación judicial, fueron drogadas, sometidas a un intento de abuso y asesinadas tras resistirse ferozmente al ataque. La violencia fue brutal y dejó al descubierto el ensañamiento de sus agresores.

El macabro hallazgo en una playa

Tras varios días de incertidumbre y una intensa campaña impulsada por sus familias desde Argentina, el 26 de febrero llegó la peor noticia. Un pescador encontró el cuerpo de "Majo" envuelto en bolsas plásticas y cinta adhesiva, en una zona de maleza cercana a la playa. Dos días más tarde, a escasos 40 metros, apareció el cuerpo de Marina en condiciones similares.

Las autopsias confirmaron la violencia extrema: María José murió a causa de un traumatismo de cráneo severo y presentaba múltiples fracturas y lesiones defensivas; Marina fue asesinada de seis puñaladas en el cuello, que le perforaron la médula espinal.

La noticia recorrió el continente y desató una ola de indignación y reclamo de justicia

Tres hombres fueron condenados a perpetua

La conmoción fue tal que el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, intervino públicamente y prometió el esclarecimiento del caso.

En agosto de 2016, la Justicia ecuatoriana condenó a 40 años de prisión a Alberto Segundo Mina Ponce y a Aurelio Eduardo "El Rojo" Rodríguez como responsables del crimen. Un año más tarde, en septiembre de 2017, la misma pena recayó sobre José Luis Pérez Castro, cuyo ADN fue hallado en la escena.

Las sentencias llevaron algo de alivio, pero no repararon la pérdida

"Ni 40 ni 100 años me devuelven a mi hija ni me devuelven la alegría de mis otros hijos y de toda la familia, pero por lo menos se hizo justicia", expresó entre lágrimas Gladys Steffani, madre de "Majo", al conocerse el fallo.

Una herida que no cierra

Diez años después, el nombre de María José Coni y Marina Menegazzo sigue pronunciándose en marchas, murales y homenajes. Su historia marcó un antes y un después en la discusión sobre la violencia de género y los riesgos que muchas mujeres enfrentan al viajar solas.

El viaje que comenzó con mochilas cargadas de sueños terminó convirtiéndose en una de las tragedias más dolorosas para Mendoza y para el país. Y aunque el tiempo avance, la memoria de aquellas cuatro amigas (y de las dos que no regresaron) permanece intacta, como una fotografía detenida en el verano de 2016.