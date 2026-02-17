Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas

Las mujeres practicaban senderismo en el Cerro Nahuel y quedaron varadas (imagen ilustrativa).

Personal policial de la Patrulla de Rescate encabezó un operativo para socorrer a dos mujeres que se descompensaron cuando practicaban senderismo en un cerro de Luján de Cuyo, en la tarde del lunes.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a las 16.55 de ayer, a través de un llamado a la línea de emergencias 911 que informaba sobre el percance sufrido por las víctimas, de 49 y 45 años de edad, respectivamente.

Cómo fue el rescate en el Cerro Nahuel, de Luján de Cuyo Según se indicó, realizaban el ascenso al Cerro Nahuel —ubicado sobre la ruta provincial 82— y ambas comenzaron a sentir descompostura, quedando varadas en la huella de la formación montañosa.

Rápidamente se activó el procedimiento de rescate, que resultó exitoso. Los especialistas llegaron al lugar y lograron ubicar a las mujeres, que se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones. Fueron socorridas y pudieron concretar el descenso del cerro.