Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas

Personal policial de la Patrulla de Rescate encabezó un operativo para socorrer a dos mujeres que se descompensaron cuando practicaban senderismo en un cerro de Luján de Cuyo, en la tarde del lunes.
Se trata de dos mujeres de 49 y 45 años de edad, respectivamente, quienes sufrieron descompensación cuando ascendían y quedaron en la huella. Se activó un operativo para socorrerlas.
Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a las 16.55 de ayer, a través de un llamado a la línea de emergencias 911 que informaba sobre el percance sufrido por las víctimas, de 49 y 45 años de edad, respectivamente.
Según se indicó, realizaban el ascenso al Cerro Nahuel —ubicado sobre la ruta provincial 82— y ambas comenzaron a sentir descompostura, quedando varadas en la huella de la formación montañosa.
Rápidamente se activó el procedimiento de rescate, que resultó exitoso. Los especialistas llegaron al lugar y lograron ubicar a las mujeres, que se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones. Fueron socorridas y pudieron concretar el descenso del cerro.