17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
En el Cerro Nahuel

Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas

Se trata de dos mujeres de 49 y 45 años de edad, respectivamente, quienes sufrieron descompensación cuando ascendían y quedaron en la huella. Se activó un operativo para socorrerlas.

Las mujeres practicaban senderismo en el Cerro Nahuel y quedaron varadas (imagen ilustrativa).

Las mujeres practicaban senderismo en el Cerro Nahuel y quedaron varadas (imagen ilustrativa).

Por Sitio Andino Policiales

Personal policial de la Patrulla de Rescate encabezó un operativo para socorrer a dos mujeres que se descompensaron cuando practicaban senderismo en un cerro de Luján de Cuyo, en la tarde del lunes.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a las 16.55 de ayer, a través de un llamado a la línea de emergencias 911 que informaba sobre el percance sufrido por las víctimas, de 49 y 45 años de edad, respectivamente.

Lee además
Operativo contra el tráfico ilegal de fauna: rescataron siete cuchillos en Maipú
Ambiente y biodiversidad

Operativo contra el tráfico ilegal de fauna: rescataron siete cuchillos en Maipú
Rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros
Las imágenes del rescate

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

Cómo fue el rescate en el Cerro Nahuel, de Luján de Cuyo

Según se indicó, realizaban el ascenso al Cerro Nahuel —ubicado sobre la ruta provincial 82— y ambas comenzaron a sentir descompostura, quedando varadas en la huella de la formación montañosa.

Rápidamente se activó el procedimiento de rescate, que resultó exitoso. Los especialistas llegaron al lugar y lograron ubicar a las mujeres, que se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones. Fueron socorridas y pudieron concretar el descenso del cerro.

Temas
Seguí leyendo

Un mendocino cruzó a Chile con su arma registrada y fue detenido

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

Alejandra Monteoliva alertó que endurecerían los operativos de seguridad en marchas

Por una falla mecánica, volcó un camión que transportaba la cosecha de uva

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

Conducía ebrio en Guaymallén y fue detenido: tenía casi cinco veces más alcohol que lo permitido

Arrestaron a un joven acusado de intentar robar ovejas en una finca de Ugarteche

Dos motociclistas heridos tras un choque y vuelco en San Carlos: estaban alcoholizados

LO QUE SE LEE AHORA
Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

Las Más Leídas

Por qué los mendocinos le dieron la espalda a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa. Imagen de archivo
Importante caída

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa

La moto que protagonizó el siniestro vial en la zona de Alta Montaña.
Muerte en Alta Montaña

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

Es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia
El relato de un sobreviviente

Videos: es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia