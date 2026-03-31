31 de marzo de 2026
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Seguridad en la cordillera: qué tener en cuenta para evitar riesgos en las cumbres de Mendoza

El reciente accidente en la cordillera mendocina vuelve a poner el foco en la prevención. Conocé los números de rescate y los requisitos para subir la montaña.

Seguridad en la cordillera: qué tener en cuenta para evitar riesgos en las cumbres de Mendoza

Seguridad en la cordillera: qué tener en cuenta para evitar riesgos en las cumbres de Mendoza

 Por Analía Martín

La inmensidad de la Cordillera de los Andes atrae cada temporada a miles de andinistas que buscan desafiar sus propios límites en las cumbres mendocinas. Sin embargo, los recientes sucesos en la zona de frontera nos recuerdan que la montaña exige una planificación rigurosa para evitar situaciones críticas durante los ascensos o las travesías de trekking.

Preparación para la Alta montaña

Antes de encarar cualquier ascenso, es fundamental chequear el pronóstico meteorológico específico de montaña. No basta con el tiempo general de la ciudad; las condiciones en altura cambian en minutos y pueden transformar una caminata simple en una trampa mortal si no se cuenta con el equipo de abrigo adecuado.

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Además, siempre es obligatorio dar aviso a las autoridades o familiares sobre la ruta elegida y el horario estimado de regreso. En zonas fuera del Parque Aconcagua, como el Cordón del Plata o Cacheuta, informar el itinerario en la comisaría más cercana o destacamento de Guardaparques es tu primer seguro de vida.

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Los cuidados y las medidas de seguridad en cordillera y alta montaña pueden salvar vidas

Los cuidados y las medidas de seguridad en cordillera y alta montaña pueden salvar vidas

Preparación para una salida segura

La planificación del vestuario mediante el sistema de capas es la primera medida de seguridad para cualquier ascenso en montaña. Es fundamental combinar una base térmica de secado rápido, una intermedia de abrigo y una exterior que resista el viento, permitiendo adaptarse a la marcada amplitud térmica mendocina sin sobrecargar la mochila. Este equipo se debe completar con calzado de trekking robusto, medias (preferentemente de compresión) y accesorios esenciales como gorro y guantes, previniendo el frío repentino que suele aparecer incluso en jornadas de sol intenso.

En cuanto a la logística, la hidratación resulta crítica, por lo que se recomienda cargar entre tres y cinco litros de agua por persona junto a alimentos de alto valor energético como frutos secos o barras. La seguridad se refuerza con un kit básico de autosuficiencia que incluya botiquín, linterna frontal, protector solar y el celular con carga completa, además de prever sistemas de comunicación alternativos en zonas aisladas. Cada decisión tomada antes de pisar el sendero impacta directamente en la capacidad de respuesta ante un imprevisto en la Cordillera.

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Siempre avisar antes de emprender un ascenso en cordillera y/o alta montaña

Siempre avisar antes de emprender un ascenso en cordillera y/o alta montaña

La preparación física es otro pilar clave que no podés ignorar. El mal de altura puede aparecer a partir de los 2.800 metros y, por encima de los 4.000, el cuerpo requiere una adaptación específica. Si no tenés experiencia previa en altura, buscá guías certificados que conozcan el terreno y las condiciones climáticas cambiantes.

Cómo activar un operativo de rescate en Mendoza

En caso de una emergencia, el tiempo es oro y saber a quién llamar hace la diferencia. El número principal es el 911, que coordina con la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza. También es vital contar con una radio VHF, ya que en muchas zonas de la precordillera y alta montaña no hay señal de celular.

La frecuencia de emergencia utilizada por la Patrulla de Rescate y Guardaparques en Mendoza es 148.450 MHz. Si vas a zonas remotas, llevar una radio cargada es tan importante como llevar agua. Los rescatistas evalúan la gravedad del cuadro y las condiciones climáticas antes de decidir si la evacuación será terrestre o mediante el helicóptero policial.

Rescaste - Alta montaña
Fundamental llevar una radio para poder comunicarse con el equipo de rescate por cualquier eventualidad en cordillera o alta montaña

Fundamental llevar una radio para poder comunicarse con el equipo de rescate por cualquier eventualidad en cordillera o alta montaña

Datos útiles y contactos de emergencia

Mantené estos números y frecuencias a mano antes de iniciar cualquier ascenso en la provincia:

  • Emergencias: 911 (funciona como nexo directo con la Patrulla de Rescate).
  • Patrulla de Rescate (UPAT): 0261 441-1351 (Base central).
  • Frecuencia de Radio VHF: 148.450 MHz (Frecuencia de emergencia).
  • Parque Aconcagua: Consultas sobre permisos y controles médicos al 0261 425-8751.

Recordá que para el Aconcagua es obligatorio el pago de un permiso y contar con un seguro médico. En el resto de los cerros de la provincia, la responsabilidad recae en el andinista, por lo que la "hoja de ruta" entregada a familiares o autoridades es tu único seguro de vida.

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