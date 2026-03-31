Una señal de esperanza: el Hospital Conin suma un importante apoyo en horas

A pocas horas del lanzamiento de la campaña para ayudar a Fundación Conin, se sumaron nuevos miembros.

A pocas horas de haber anunciado que deja de funcionar el hospital de la Fundación CONIN , la respuesta de la sociedad comenzó a sentirse. Según confirmó el médico Abel Albino , en tan solo un día la campaña logró sumar 50 nuevos socios , un impulso inicial que abre una luz de esperanza para la continuidad del centro especializado en desnutrición infantil .

“El lanzamiento de la campaña tuvo muy buena recepción. Tuvimos cincuenta nuevos socios . Viene muy bien, tiene simpatía la gente por lo que hacemos”, expresó Albino a SITIO ANDINO , quien destacó el valor social del trabajo que realiza la organización: “ Ayudamos a los más débiles, a los más pobres, a los chicos desnutridos ”.

Un cierre que duele: dejó de funcionar el único hospital para niños desnutridos y apelan a la ayuda urgente

El hospital , único en su tipo en el país, se enfoca en la atención de niños con cuadros severos. En este sentido, el especialista remarcó que el problema de la malnutrición en Argentina sigue siendo alarmante. “Se habla de un setenta por ciento de los chicos con malnutrición , ya sea por déficit o por exceso, sobrepeso u obesidad ”, explicó. Esto implica que solo un 30% de los niños evaluados en contextos vulnerables presenta parámetros normales.

Uno de los puntos más críticos que planteó Albino es el riesgo que implicaría el cierre del hospital para estos pacientes. “ No tendrían dónde ser asistidos ”, advirtió. Y explicó que los hospitales generales no son adecuados para estos casos: “El chico desnutrido es inmunodeficiente , no puede generar defensas. En un hospital general se infecta con facilidad y puede morir”.

En esa línea, el modelo de atención de CONIN se basa en un enfoque integral que combina atención médica, nutricional y social. Los niños permanecen internados entre un mes y un mes y medio, período en el que se trabaja tanto en la recuperación del peso como en la educación de las madres. “Tenemos fonoaudiólogas, psicopedagogas, nutricionistas, asistentes sociales y médicos especialistas en desnutrición”, detalló.

El rol clave de la sociedad en la continuidad del hospital

Los resultados, según Albino, respaldan la eficacia del sistema. En 25 años, el hospital atendió a 3.000 niños con desnutrición grave, aquellos con más del 40% de déficit de peso. “La mortalidad internacional para estos casos es del 28%. De tres mil, podrían morir ochocientos. En nuestro hospital falleció un solo chico”, subrayó.

image.png En Mendoza, 6 de cada 10 niños padece malnutrición

Además, a través de sus centros de prevención, la fundación logró recuperar a 45.500 niños, una cifra que refleja el alcance del trabajo territorial. Sin embargo, la continuidad del hospital depende hoy del acompañamiento social. “Si la sociedad se moviliza, no nos para nadie”, afirmó Albino, esperanzado por la respuesta inicial.

Mientras la campaña continúa, el desafío sigue siendo sostener un espacio clave para la atención de una problemática estructural. La rápida reacción de la comunidad marca un primer paso, pero el futuro del hospital aún depende de que ese apoyo se multiplique.

Para colaborar se puede ingresar a www.conin.org.ar o a través de Mercado Pago con el alias fundacionconin Para colaborar se puede ingresar a www.conin.org.ar o a través de Mercado Pago con el alias fundacionconin