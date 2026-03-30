Un cierre que duele: dejó de funcionar el único hospital para niños desnutridos y apelan a la ayuda urgente

La crisis golpea donde más duele: en los más chicos . La Fundación CONIN, dedicada a la lucha contra la desnutrición infantil, atraviesa un momento crítico que ya tuvo una consecuencia devastadora: cerró el único hospital del país especializado en niños desnutridos, ubicado en el departamento de Las Heras.

“Lo tuvimos que cerrar porque no podemos pagar los sueldos”, afirmó el fundador de la organización, Abel Albino, con crudeza. Detrás de esa frase hay algo más que números: hay chicos que hoy se quedaron sin un lugar donde ser atendidos .

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“ Hay chicos que necesitan este lugar. Está para ellos y no podemos hacerlo funcionar ”, agregó, dejando al descubierto la dimensión humana de la crisis.

El centro recibía pacientes de todo el país —del norte, del sur y también de la provincia de Buenos Aires—, muchos de ellos en condiciones extremadamente vulnerables. Niños con el sistema inmune debilitado, que requieren atención específica y aislada , algo que no cualquier hospital puede ofrecer.

La Fundación CONIN, dedicada a la lucha contra la desnutrición infantil, atraviesa un momento crítico

El predio, de más de tres hectáreas, fue donado hace más de dos décadas y allí funcionan dos espacios clave: un Centro de Prevención de la Desnutrición —modelo que Albino definió como único en el mundo— y un área de tratamiento intensivo. Hoy, parte de ese esfuerzo quedó en pausa.

En medio de la crisis, el médico lanzó un pedido urgente a la comunidad: con solo 1.500 nuevos socios que aporten alrededor de $20.000 mensuales, el hospital podría reabrir sus puertas.

“Tenemos 6 mil socios, pero muchos aportan montos muy chicos, de 200, 300 o 1.000 pesos. Por eso siempre hablo de una pizza o un tanque de nafta, para que la gente tenga una referencia y pueda actualizar su ayuda”, explicó.

En Mendoza, 6 de cada 10 niños padecen malnutrición

Un relevamiento realizado por Fundación Conin en 2024 da cuenta de que un 60% de los niños mayores de 5 años presenta malnutrición en Argentina. Esta problemática, enraizada en la falta de una alimentación de calidad, se enmarca en un complejo panorama signado por la crisis económica y la falta de acceso a alimentos o su reemplazo por productos que carecen de nutrientes.

Según informaron desde Conin, el relevamiento, que se realiza en Argentina desde 2019 en más de 10.000 niños menores de 5 años y pertenecientes a poblaciones vulnerables, arrojó que 6 de cada 10 sufre de malnutrición.

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“Vamos a los lugares más necesitados y esa es la realidad con la que nos encontramos. Algunos están con desnutrición, otros con sobrepeso”, explicó a Sitio Andino, la Directora Médico Asistencial de la Fundación Conin, Gabriela Sabio.

En Mendoza, estas estadísticas se mantienen. "De cada 10 niños, 4 están absolutamente neutróficos, es decir, tienen peso y talla normal para su edad y para su sexo. Mientras, 6 se encuentran en alguna situación de alteración de su estado nutricional. En algunos lugares hay más predisposición a la desnutrición y en otros hay más predisposición al sobrepeso", indicó la profesional.

Esto también dependerá de los recursos y de la asistencia a la cual pueden acceder los menores.

La continuidad del trabajo de CONIN, y la posibilidad de que esos chicos vuelvan a tener un lugar donde ser atendidos, hoy depende de ese gesto.

Para colaborar se puede ingresar a www.conin.org.ar o a través de Mercado Pago con el alias fundacionconin