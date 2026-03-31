El Hospital Notti realizó el primer trasplante renal pediátrico de su historia.

El Hospital Pediátrico Dr Humberto Notti realizó con éxito su primer trasplante renal pediátrico . Este logro posiciona al nosocomio como el primer centro público habilitado en la región de Cuyo para realizar este tipo de intervenciones y el cuarto establecimiento a nivel nacional en alcanzar este grado de especialización.

La noticia fue dada a conocer en sus redes sociales por el propio gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacó: "Lo hicimos con nuestros propios equipos, con capacitación y cumpliendo todos los protocolos. Hasta ahora, estos casos debían derivarse al Hospital Garrahan. Hoy podemos dar esa respuesta en Mendoza".

La intervención fue realizada íntegramente por equipos propios del hospital , quienes atravesaron un riguroso proceso de capacitación y cumplimiento de protocolos internacionales. La labor se ejecutó en una coordinación estrecha con el INCAIMEN (Instituto Central de Ablación e Implante de Mendoza), garantizando los más altos estándares de seguridad y ética médica.

En el Hospital Notti se realizó por primera vez un trasplante renal pediátrico. Un hecho histórico que lo convierte en el primer centro público habilitado en la región de Cuyo y en la cuarta institución del país en alcanzar este nivel de complejidad. Lo hicimos con nuestros… pic.twitter.com/kwsTyBAGyK

Contención emocional: se evita el desarraigo que implica el traslado a otra provincia.

trasplante renal notti Profesionales responsables del trasplante renal en el Notti.

"Este logro demuestra que nuestro sistema de salud está preparado para abordar patologías de altísima complejidad. Nos propusimos consolidar lo que funciona y avanzar hacia nuevos niveles de respuesta; este trasplante es la prueba de que el camino es la capacitación y la inversión en nuestro capital humano", destacaron desde la institución.

Consolidación regional

Con esta nueva habilitación, el Hospital Notti no solo dará respuesta a los niños de Mendoza, sino que se proyecta como el centro de referencia para toda la región de Cuyo, reafirmando el compromiso del Estado con una salud pública de calidad, equitativa y de vanguardia.