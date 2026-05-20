Gripe en Mendoza: qué enfermedades copan el Notti y la estrategia para frenar la saturación.

Con la llegada de los primeros fríos intensos, el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti atiende entre 300 y 400 niños diarios por enfermedades respiratorias , entre las que sobresale Influenza . Para evitar colapsar la guardia, la directora del nosocomio detalló el mapa epidemiológico, mientras Salud aplica una estrategia de demanda espontánea en Centros de Salud para descentralizar la atención.

Influenza en Mendoza: la directora del Notti dio a conocer detalles de las enfermedades que predominan en el nosocomio.

De acuerdo con el diagnóstico de situación ofrecido por las autoridades del hospital, los consultorios de demanda espontánea y la guardia reflejan una marcada presencia de afecciones de origen viral. El mapa de consultas se compone principalmente por:

Piovano remarcó que, "afortunadamente, la gran mayoría de los cuadros clínicos evaluados son leves y pueden resolverse con un seguimiento médico adecuado, sin necesidad de internación ni tratamientos de alta complejidad".

Gastroenteritis agudas: en paralelo a los síntomas respiratorios, se ha detectado un volumen importante de casos acompañados por diarrea y vómitos, una combinación que requiere especial vigilancia para prevenir cuadros de deshidratación en lactantes y niños pequeños.

Virus de la Influenza (Gripe) : es la patología con mayor circulación y predominio absoluto en los consultorios . Los pacientes pediátricos ingresan manifestando cuadros de fiebre alta persistente, congestión nasal severa y tos.

Guardia, hospital pediátrico, notti.jpg La gran mayoría de los casos que se observan en el Notti y los Centros de Salud tienen que ver con influenza.

Refuerzo de profesionales en las guardias del Gran Mendoza y el Este

A fin de dar una respuesta oportuna a la comunidad y absorber la demanda estacional sin resentir la calidad de la atención, el sistema de salud pública provincial activó el tradicional plan de contingencia de invierno.

"Como todos los inviernos, se ha estipulado un refuerzo de profesionales. Se trata de un incremento del 10% en el personal destinado a las guardias pediátricas no solo del Notti, sino también de los hospitales Perrupato (San Martín), Carrillo (Las Heras) y Paroissien (Maipú), Sícoli (Lavalle), además de centros de salud de distintos departamentos", detalló la jefa de Gabinete, Carolina Cisero, quien advirtió que "el aumento de profesionales se dará entre las 14 y las 20, donde se producen los picos de mayor demanda".

inauguración la segunda etapa del Hospital Carrillo del departamento de Las Heras. Como todos los inviernos, se ha estipulado un refuerzo de profesionales en varios hospitales del Gran Mendoza y el Este. Foto: Cristian Lozano

Una conducta que preocupa: la duplicación de consultas por los mismos pacientes

Durante su balance, las autoridades del Notti expusieron una preocupante modalidad de conducta que han comenzado a detectar en el circuito sanitario mendocino: la "peregrinación" o circulación de pacientes por múltiples efectores públicos por un mismo cuadro clínico.

"Estamos observando que un mismo niño es atendido en la guardia del Notti y, en un lapso muy breve, es llevado por sus progenitores a algún otro centro asistencial o viceversa. No entendemos con precisión los motivos, pero creemos que los padres buscan de manera de obtener una segunda opinión", analizó Piovano.

Las autoridades advierten que esta práctica genera una sobrecarga innecesaria en las bases de datos y en los tiempos de espera, exponiendo además a los menores a diferentes entornos hospitalarios de forma injustificada.

Guía de recomendaciones y pautas de cuidado para las familias

Frente al panorama invernal, la dirección del hospital recordó que la automedicación no tiene lugar y que patologías como la gripe demandan un proceso de recuperación biológico natural.

"La gripe es una enfermedad viral, no tiene una solución mágica ni existen pócimas para cortarla de golpe. Los síntomas suelen durar entre 7 y 10 días, incluyendo de 3 a 4 días con picos febriles y vómitos", enfatizó la profesional, apelando a la paciencia de las familias.

Para mitigar el impacto de los contagios y garantizar el uso correcto de los recursos del Estado, se establecieron tres ejes de acción obligatorios:

Vacunación antigripal: se registra un avance sumamente alentador en la campaña actual, con un 35% más de personas inoculadas en comparación con el año 2025. Se convoca con especial énfasis a completar los esquemas en la población objetivo obligatoria: niños de entre 6 y 24 meses de edad, y aquellos menores que padezcan comorbilidades.

Uso de la Atención Primaria (Línea 148): para evitar el colapso de las guardias de alta complejidad, se solicita evacuar las consultas de baja gravedad en los centros de salud barriales o con el médico de cabecera. Se recuerda la plena vigencia de la línea telefónica y digital 148 para la solicitud programada de turnos.

Asimismo, ante la aparición de los primeros síntomas, se sugiere aguardar un período prudencial de 24 a 48 horas para realizar la consulta con el médico de cabecera o en el centro de atención primaria. De esta manera, se verifica si la evolución se encuentra dentro de los parámetros previstos y se evita abarrotar el Servicio de Emergencias del Notti con cuadros leves que saturan la atención de las urgencias reales.