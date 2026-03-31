31 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Alta Montaña

Hallaron muerto al andinista buscado en Alta Montaña

Efectivos policiales dieron con el cuerpo de la víctima, del lado chileno, en Alta Montaña. Gendarmería Nacional Argentina trabaja en el lugar.

Hallaron un cuerpo en Alta Montaña: investigan si es el andinista perdido.

Hallaron un cuerpo en Alta Montaña: investigan si es el andinista perdido.

 Por Pablo Segura

Efectivos policiales divisaron el cuerpo sin vida del andinista buscado en Alta Montaña, justo del lado chileno, por lo que la Patrulla de Rescate le dio intervención a sus pares del vecino país para que se autorice el procedimiento en el lugar del hallazgo, con el objetivo de confirmar la causa de deceso.

Según se informó oficialmente desde Gendarmería Nacional Argentina, el cuerpo fue hallado en una quebrada, del lado chileno, y las características del cuerpo coincidían con el andinista buscado.

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Hallaron un cuerpo en Alta Montaña: Gendarmería Nacional trabaja en el lugar

Desde Gendarmería Nacional Argentina confirmaron que, mediante la intervención de la Unidad VANT, se logró localizar el cuerpo del andinista, confirmándose su fallecimiento. Ante esta situación, se dispuso el refuerzo del operativo para llevar adelante las tareas de recuperación.

Ahora bien, como los restos estaban del lado chileno, se le pidió intervención a la Jefatura de Carabineros de Chile, desde donde otorgaron la autorización para el levantamiento del cuerpo, por parte de Gendarmería y rescatistas de Alta Montaña.

El caso es investigado ahora por la fiscalía de homicidios, a cargo de Claudia Ríos. En primera instancia, se investiga si el andinista sufrió un accidente o bien una descompensación que provocó el deceso en la zona del hallazgo.

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