Desesperada búsqueda de un andinista en Alta Montaña

El Cerro Santa Elena tiene su cima a unos 5.000 metros de altura.

Efectivos de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña junto a personal de Gendarmería Nacional Argentina, entre otros, realizan una exhaustiva búsqueda de un andinista que desapareció en zona del Cerro Santa Elena, por lo que este martes podría intervenir también el helicóptero del Ministerio de Seguridad.

El hombre, de quien no trascendieron datos filiatorios, perdió el contacto este lunes y antes había dejado su vehículo estacionado en el monumento del Cristo Redentor, en Las Cuevas, donde inició el ascenso.

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Desde el momento de perder el contacto con él se inició una búsqueda en la que los rescatistas de Alta Montaña llegaron a la cumbre del cerro mencionado sin dar con el hombre buscado . El rastrillaje se extendió hasta altas horas de la noche y continuará este martes por la mañana.

Según informaron fuentes policiales de Alta Montaña, el hombre había llegado por sus propios medios hasta Las Cuevas, donde estacionó su auto y luego inició el ascenso al Cerro Santa Elena, a unos 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Horas después, ante la pérdida de contacto con el andinista, personal de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña y efectivo de Gendarmería Nacional Argentina, iniciaron un ascenso al cerro para su búsqueda.

En horas de la tarde se hizo cumbre pero no se logró divisar al hombre. Luego, al descender, se verificaron sectores de paredes y se hicieron maniobras de rapel para verificar posibles caídas. Todo esto, con resultado negativo.

Tras estas tareas, el personal policial descendió de la zona y quedaron alojados en el destacamento Puente del Inca para retomar las tareas de búsqueda este martes.

Desde Alta Montaña informaron que se prevé la posible intervención del helicóptero Halcón 3, del ministerio de Seguridad, sujeto a las condiciones climáticas.