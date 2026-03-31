Amor, política y teatro: Lorena Vega llega al Independencia con la atrapante vida de Encarnación Ezcurra

Llega al principal escenario de Mendoza una propuesta de teatro imperdible que invita a reflexionar sobre la historia argentina a través de una lente femenina . La obra explora la vida de Encarnación Ezcurra, interpretada por la talentosa Lorena Vega, quien encarna con una potencia humana visceral a la mujer que fue pieza clave en el ascenso de Rosas.

Esta pieza, escrita por Cristina Escofet, nos interpela desde un recorte del pasado que se hace presente de forma inmediata. La trama se sumerge en los últimos momentos de la corta vida de Encarnación , quien se encuentra recluida en sus habitaciones y obsesionada por el poder que la ha abandonado.

La figura de Encarnación Ezcurra es reivindicada como la artífice en las sombras de la Revolución de los Restauradores . A través de las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto, se revela una mujer que entendió la realidad de su tierra con una lucidez inquietante.

Una obra de teatro que muestra con una potencia visceral el amor, la política y la fuerza femenina

En un contexto histórico donde la participación pública les estaba negada a las mujeres, ella supo utilizar su inteligencia para sortear las limitaciones sociales. Su historia es un reflejo de las grandes rivalidades argentinas y de una lucha de intereses que fundó nuestra constitución como país.

@donsanchez.mov 03 Teatro | Yo, Encarnación Azcurra

Pasión y amor bajo la luz de las vidalas

La obra no sólo es un relato histórico, sino también una exploración del amor apasionado que la unió a Juan Manuel de Rosas. Este vínculo visceral se despliega en escena acompañado por un marco musical de vidalas y refalosas que transporta al espectador a la Pampa bárbara.

Bajo la dirección de Andrés Bazzalo, la puesta en escena logra que la cuarta pared desaparezca, permitiendo que la emoción se meta en la piel del público. Con música original en vivo, la sensibilidad del director permite que la escena acontezca de una manera palpable y conmovedora.

@donsanchez.mov 01 Teatro | Un oportunidad imperdible, con música en vivo y guión original

Datos útiles para la función:

Fecha y hora: Sábado 4 de abril a las 21:30 hs.

Sábado 4 de abril a las 21:30 hs. Lugar: Teatro Independencia, Mendoza.

Teatro Independencia, Mendoza. Duración: 60 minutos.

60 minutos. Entradas: Disponibles en Entradaweb.com.ar.

Valores de las localidades:

Platea Baja y Palcos Bajos: $40.000.

$40.000. Platea Alta y Palcos Altos: $37.500.

$37.500. Tertulia y Paraíso: $35.000.

Con la potencia humana visceral de Lorena Vega y una puesta que rompe la cuarta pared, esta obra se presenta como una cita obligada para reflexionar sobre nuestra historia desde una mirada femenina, brava e intensa. Las entradas ya están a la venta a través de Entradaweb para la función del sábado 4 de abril a las 21:30 horas en el Teatro Independencia.