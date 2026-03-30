Escándalo, celos y multas: el caótico paso de la China Suárez y Mauro Icardi por Argentina

El regreso de la pareja a Turquía no fue precisamente tranquilo, ya que su estadía en Buenos Aires estuvo marcada por incidentes mediáticos. Mauro Icardi enfrentó complicaciones legales mientras que la China Suárez protagonizó un supuesto ataque de celos en la Costanera Norte antes de partir hacia el exterior.

La última salida nocturna de la pareja en Buenos Aires terminó en un verdadero escándalo. Según trascendió en redes sociales, la China Suarez habría reaccionado de forma hostil ante una joven modelo que intentó acercarse al futbolista para pedirle una fotografía.

Murió Lucho González, el guitarrista de Mercedes Sosa y Fito Páez, entre otros

Testigos del hecho afirmaron que la situación requirió la intervención de terceros para evitar que el conflicto escalara. Además, el operativo de seguridad fue duramente criticado: los custodios utilizaron punteros láser para impedir que cualquier persona pudiera registrar imágenes de ellos con sus teléfonos móviles.

Más allá de lo mediático, el viaje tuvo un trasfondo legal complejo relacionado con las hijas que el deportista tiene con Wanda Nara . El juez Adrián Hagopian intervino ante los reiterados incumplimientos del futbolista respecto a la escolaridad de las menores de edad.

Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella tb estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita que sería del grupo de amigas de Juanita T., se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro y que la zorra como es su costumbre se le fue a la yugular,…

La Justicia impuso una multa millonaria por cada día de ausencia de las niñas al colegio, lo que motivó una contraofensiva de la defensa del jugador. Esta tensión procesal aceleró los planes de retorno a Turquía, aunque el vuelo sufrió demoras por trámites administrativos relacionados con los hijos de la actriz.

Yanina Latorre sobre Mauro Icardi y La China Suárez Los riumores que envuelven a la china Suárez y a Mauro Icardi

Rumores en Ezeiza y presente en Estambul

En el aeropuerto de Ezeiza, el delantero mantuvo el misterio sobre su futuro profesional ante las preguntas de su arribo a River Plate. Con una sonrisa esquiva, no confirmó ni desmintió un posible pase al millonario antes de abordar el avión que los llevaría de nuevo a Turquía.

Mientras tanto, la conductora de MasterChef se mostró indiferente a la polémica desde sus redes sociales. Enfocada en su línea de skin care y su nueva relación, prefirió no emitir comentarios directos sobre el episodio del boliche que tiene a su exmarido como protagonista.