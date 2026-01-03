3 de enero de 2026
Sitio Andino
Aventura consciente

Cómo armar la mochila perfecta para un día de trekking

El trekking en la provincia de Mendoza es cada vez más habitual, sin embargo, estar bien preparado es fundamental. Conocé la mochila ideal.

Cómo armar la mochila perfecta para un día de trekking

Cómo armar la mochila perfecta para un día de trekking

 Por Analía Martín

Armar correctamente la mochila es uno de los pasos más importantes antes de salir a la montaña. En la provincia de Mendoza, el trekking combina paisajes imponentes con condiciones climáticas cambiantes, por lo que la planificación resulta clave. Una mochila ideal, es aquella que está equipada para cualquier eventualidad en la experiencia. Qué llevar y cómo distribuirlo.

Cómo organizar la mochila para trekking

El orden interno de la mochila no es un detalle menor y responde a criterios técnicos. Una buena distribución mejora el equilibrio y reduce el desgaste físico durante la caminata. Mientras que hay otros objetos que conviene tener cerca, a la mano, de tal forma que incluso no sea necesario sacarnos la mochila. La distribución correcta de los elementos es el siguiente:

  1. Fondo (lo menos usado): Bolsa de dormir (si es pernocte), aislante, ropa para dormir.
  2. Medio (lo más pesado, cerca de la espalda): Agua (¡mucha!), comida (como sándwiches o algo de fácil manipulación y transporte), reserva de agua.
  3. Arriba (acceso rápido): Campera impermeable/abrigo, botiquín, snacks, protector solar, gorro, mapa/GPS, linterna frontal, kit de mate.
  4. Bolsillos externos: Gafas, protector labial, kit de higiene, herramientas (navaja, cuchara).
Esta lógica de organización permite reaccionar rápido ante cambios de clima o del terreno. En Mendoza, donde el tiempo puede cambiar en minutos, esto resulta fundamental. Una mochila ordenada también evita pérdidas y movimientos internos innecesarios.

ropa y mochila para senderismo, trekking

El sistema de capas es el más recomendado para actividades al aire libre. La capa base debe ser térmica o de secado rápido; la intermedia aporta abrigo, y la exterior protege del viento y la lluvia. Vestirse por capas permite adaptarse al clima sin sobrecargar la mochila. En senderos de altura, esta estrategia es casi obligatoria.

El calzado de trekking, las medias técnicas y los accesorios como gorro y guantes completan el equipo. Incluso en días soleados, el frío puede aparecer de manera repentina. La provincia de Mendoza presenta amplitudes térmicas marcadas, especialmente en zonas de montaña. Anticiparse a esas variaciones es parte del aprendizaje del senderista.

ropa y mochila para senderismo, trekking
Trekking | La provincia de Mendoza presenta amplitudes térmicas marcadas

Trekking | La provincia de Mendoza presenta amplitudes térmicas marcadas

Agua, comida y seguridad en trekking

La hidratación es uno de los puntos más críticos: se recomiendan entre tres y cinco litros de agua por persona, según la duración y la dificultad. A esto se suma comida energética y fácil de transportar. Una buena alimentación sostiene el rendimiento físico y la concentración. Frutos secos, frutas y barras son opciones habituales.

En cuanto a seguridad, nunca deben faltar elementos básicos: botiquín, linterna frontal, protector solar y una bolsa para residuos. También es clave llevar el celular cargado y, en zonas aisladas, algún sistema alternativo de comunicación. La autosuficiencia es una regla básica del trekking responsable. Cada decisión previa impacta directamente en la experiencia final.

Preparar la mochila no es solo un trámite, sino parte esencial del disfrute. En Mendoza, donde la montaña impone respeto, salir bien equipado es la mejor forma de conectar con el entorno y volver con ganas de la próxima caminata.

