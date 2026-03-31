Godoy Cruz: sorprenden a una menor con una importante cantidad de droga

Efectivos de la Policía de Mendoza sorprendieron en Godoy Cruz a una pareja y al identificar a una menor de edad, de apenas 13 años, encontraron entre sus pertenencias una importante cantidad de droga, por lo que el joven fue aprehendido y la menor quedó a disposición de los organismos gubernamentales.

El procedimiento fue en el oeste de Godoy Cruz, donde finalmente los uniformados terminaron incautando 111 cigarrillos de marihuana, otros 16 envoltorios de la misma droga y al menos 68 bolsas de cocaína.

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Todo esto junto a elementos para su fraccionamiento y dinero en efectivo que, según los detectives, serían producto de la venta de la droga.

El joven, de 24 años, quedó detenido a disposición de la justicia federal , en tanto que la menor fue restituida a sus familiares, con el abordaje correspondiente.

Importante secuestro de droga a una menor de edad en Godoy Cruz

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, el procedimiento fue en horas de la tarde del lunes en calle Chamical al 1.900, en Godoy Cruz.

Efectivos de la Unidad de Acción Preventiva realizaban tareas de patrullaje cuando advirtieron la presencia de la pareja, que deambulaba por la zona en actitud sospechosa.

Entonces, los uniformados abordaron a los jóvenes y los identificaron. Se trataba de un chico de 24 años y una niña de 13. Esta última tenía en su poder una mochila, por lo que los policías la requisaron y en el interior encontraron una importante cantidad de droga.

De acuerdo al informe oficial, en el bolso había 111 cigarrillos de marihuana por un peso de 84,9 gramos, 16 envoltorios de marihuana que pesaron 27,8 g, unos 68 envoltorios de cocaína por 27,2 gramos, papel glasé para fraccionamiento y más de $14.000 en efectivo.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 40°, y la menor a la Comisaría 7°, donde fue entrevistada por profesionales del ETI.