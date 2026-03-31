Marzo se despide con un día de calor récord en Mendoza: qué depara el tiempo

Temperaturas récord en Mendoza: el 30 de marzo fue uno de los días más calurosos

El mes de marzo se despide con calor extremo en la provincia de Mendoza , dejando registros que lo ubican entre los más intensos de los últimos años. La temperatura máxima de 34,5°C sorprendió por su magnitud y contexto, impulsada por una masa de aire cálida y la presencia de zonda en altura .

Según datos relevados en la estación Mendoza Aero , la máxima registrada el lunes 30 de marzo de 2026 alcanzó los 34,5°C , ubicándose como la tercera más alta para los últimos días del mes desde el año 2000 .

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El meteorólogo Mariano García explicó a SITIO ANDINO que este valor solo es superado por los 35,3°C del 20 de marzo de 2015 y los 35°C del 28 de marzo de 2009 , lo que evidencia la magnitud del fenómeno térmico actual. A su vez, si se amplía el registro histórico, la temperatura máxima más alta de marzo en Mendoza fue de 37,8°C , medida el 17 de marzo de 1963 .

Detrás de este escenario de calor intenso se encuentra una combinación de factores atmosféricos. “Tenemos una masa de aire cálida y húmeda que no llega a formar mucha nubosidad porque hay zonda en altura , que funciona como una tapa para el desarrollo de nubes”, detalló García. Este fenómeno no solo impide la formación de tormentas que podrían moderar la temperatura, sino que además seca el aire y permite una mayor incidencia solar, elevando aún más los registros térmicos.

Qué depara el pronóstico para Mendoza

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio provincial, incluyendo el Este y Centro de Mendoza y zonas de San Rafael, con excepción de Malargüe y áreas cordilleranas. Se espera que las tormentas se desarrollen durante la noche de este martes, con posibilidad de precipitaciones intensas.

Para el miércoles, la inestabilidad persistirá pero de forma más acotada, afectando principalmente el Este provincial y San Rafael, especialmente durante la madrugada.

Ciudad de Mendoza, turismo, economía, progreso, población, arbolado, árboles, otoño, edificios, clima otoñal, temperatura Este miércoles 1 de abril de 2026, la temperatura bajará a 26°C. Foto: Cristian Lozano

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas anticiparon que este martes continuará la inestabilidad con tormentas moderadas, que podrían incluir caída de granizo en oasis cultivados, mientras la máxima volverá a rondar los 34°C.

Sin embargo, el alivio llegará en las próximas horas. Para el miércoles 1 de abril se prevé un descenso de la temperatura, acompañado de vientos del sector sur e inestabilidad en el noreste provincial. La máxima bajará a 26°C, marcando un cambio significativo tras varios días de calor extremo, mientras que la mínima se ubicará en 22°C.

No obstante, los días frescos se harán esperar un poco más. Si bien durante Semana Santa las máximas seguirán bajando, el pronóstico Climático Trimestral del SMN para el período marzo-abril-mayo 2026 indica que el otoño 2026 viene con tendencia hacia temperaturas más elevadas de lo normal y pocas lluvias respecto al promedio histórico.