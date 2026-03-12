12 de marzo de 2026
Tiempo: se viene un otoño en Mendoza con menos lluvias y temperaturas por encima de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el Otoño menos lluvias y temperaturas elevadas. Podrían registrarse eventos extremos de precipitaciones.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Servicio Meteorológico Nacional presentó su Pronóstico Climático Trimestral para el período marzo-abril-mayo 2026. Para Mendoza, las proyecciones indican que el tiempo en otoño tendrá una marcada tendencia hacia temperaturas evlevadas y pocas lluvias respecto al promedio histórico. No descartan eventos extremos.

El tiempo en otoño presentará pocas lluvias y temperaturas cálidas.

Tiempo en otoño: temperaturas más cálidas de lo habitual

De acuerdo al consenso de los modelos climáticos, Mendoza se encuentra en la zona donde la temperatura media tiene mayor probabilidad de ser normal o superior a la normal (N-SN).

Esto no implica la ausencia de días frescos, sino que, en el balance general de los próximos 90 días, el termómetro tenderá a registrar valores por encima de la media climatológica para esta época del año. El SMN advierte que no se descarta la continuidad de oscilaciones de menor escala, por lo que el seguimiento diario será clave ante posibles ingresos de frentes fríos.

Precipitaciones: tendencia a la escasez

En cuanto a las lluvias, el panorama para la provincia es de cautela. El informe sitúa a Mendoza bajo la categoría de "Normal o Inferior a la Normal" (N-IN) en cuanto a la ocurrencia de precipitaciones.

Esto sugiere que, estadísticamente, el acumulado de agua durante marzo, abril y mayo podría estar por debajo de los niveles tradicionales para el otoño mendocino.

Alertas por eventos extremos y variaciones bruscas

A pesar de la tendencia general hacia un trimestre seco y cálido, el organismo nacional hace una salvedad fundamental: el pronóstico trimestral no contempla singularidades de escala subestacional. Esto significa que:

  • Lluvias intensas: el hecho de que se prevea un trimestre con bajas chances de lluvia no quita que puedan registrarse eventos de tormentas localmente intensas.
  • Variaciones térmicas: se recomienda prestar especial atención a la intensidad de los sistemas frontales que pueden producir olas de frío o calor de corta duración, las cuales no son detectadas por la previsión media trimestral.
  • Actualización constante: ante la variabilidad esperada, el SMN sugiere consultar el Sistema de Alerta Temprana y los pronósticos de escala diaria y semanal para eventos meteorológicos de alto impacto.
Pueden registrarse eventos extremos, con variaciones bruscas.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de otoño

¿Qué significa que las temperaturas sean "normales o superiores a la normal"?

Significa que, al promediar los meses de marzo, abril y mayo, los valores térmicos tienen mayor probabilidad de ubicarse cerca o por encima de la media histórica de 0.5° respecto al valor medio del trimestre. Esto indica un otoño con una tendencia más templada de lo habitual en la provincia.

Si el pronóstico indica pocas lluvias, ¿se descartan las tormentas fuertes?

No. El pronóstico trimestral refleja una tendencia media de escasez , pero no descarta la posibilidad de que ocurran eventos de lluvia aislados y localmente intensos en periodos cortos de tiempo. El informe advierte que pueden predominar variaciones temporales a lo largo del trimestre.

¿Cómo se mide el rango de precipitaciones para Mendoza en este periodo?

Se utilizan datos estadísticos históricos (periodo 1991-2020) para establecer límites normales. Para este otoño, se prevé que los acumulados en la provincia se mantengan en el rango normal o incluso por debajo del límite inferior (N-IN) de lo que suele llover en estos meses.

