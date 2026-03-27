27 de marzo de 2026
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Rescate

Rescataron a tres caballos desnutridos en San Martín tras una denuncia

Un operativo de la Policía Rural en Montecaseros permitió rescatar a tres caballos en estado de desnutrición. La Asociación PEMPA logró la custodia de los animales.

La causa fue encuadrada en la Ley Nacional de Protección Animal

La causa fue encuadrada en la Ley Nacional de Protección Animal

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

En un procedimiento que comenzó con el llamado de un vecino y terminó con el rescate de animales en estado crítico, personal de la Policía Rural logró salvar a tres equinos desnutridos. El suceso ocurrió durante un allanamiento realizado en el distrito de Montecaseros, en el departamento de San Martín.

La intervención ocurrió el 11 de marzo, donde una denuncia alertaba sobre la presencia de un caballo suelto que habría ingresado al patio de una vivienda particular. A partir de ese aviso, los efectivos se desplazaron hasta una propiedad ubicada sobre calle Florida, donde comenzaron las primeras tareas de verificación.

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Sin embargo, este lunes 23 de marzo fueron trasladados a la Asociación PEMPA (Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos), luego de un arduo trabajo por parte de la querella, representada por el abogado Jerónimo Allende.

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Este hallazgo encendió las alarmas y motivó la inmediata intervención judicial

Este hallazgo encendió las alarmas y motivó la inmediata intervención judicial

"Queremos contarles que es la primera vez en nuestra historia que recibimos a una familia completa, luego de una larga lucha logramos traer a casa a nuestros 3 tesoros y comenzar un largo proceso de recuperación", manifestaron desde la Asociación.

En este sentido, destacaron que a pesar de la gran deuda que poseen, "no podíamos mirar para otro lado". Esto hace referencia a que días atrás el lugar recibió a 19 caballos sobrevivientes de la faena clandestina en Guaymallén, un operativo histórico que conmocionó a Mendoza.

Un hallazgo desde la vía pública

Al llegar al lugar, los uniformados no encontraron al animal dentro del domicilio señalado. Sin embargo, desde la vía pública observaron un corral precario en una propiedad lindera, donde había un caballo con signos visibles de desnutrición.

Este hallazgo encendió las alarmas y motivó la inmediata intervención judicial. Se dio participación al Juzgado Contravencional de San Martín y a la Oficina Fiscal correspondiente, que dispusieron una serie de medidas para avanzar con la investigación.

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En el interior de la propiedad, los agentes encontraron tres caballos en estado de desnutrición

En el interior de la propiedad, los agentes encontraron tres caballos en estado de desnutrición

Intervención judicial y allanamiento

Entre las acciones ordenadas se incluyeron actas de procedimiento, inspección ocular, croquis del lugar y una encuesta ambiental, además de la identificación de la propietaria de los animales.

Finalmente, con orden judicial en mano, efectivos de la Policía Rural junto a la Unidad Investigativa Departamental de San Martín ingresaron al domicilio, donde confirmaron la situación.

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En el interior de la propiedad, los agentes encontraron tres caballos en estado de desnutrición

En el interior de la propiedad, los agentes encontraron tres caballos en estado de desnutrición

En el interior de la propiedad, los agentes encontraron tres caballos en estado de desnutrición, por lo que procedieron a su secuestro y traslado a un corral estatal, donde actualmente reciben resguardo y asistencia.

La causa fue encuadrada en la Ley Nacional de Protección Animal, y continúa bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.

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