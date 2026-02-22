Noche de controles en Tupungato: detenidos, marihuana y un automovilista ebrio

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato llevó adelante una serie de operativos nocturnos que dejaron varias personas aprehendidas, drogas secuestradas y un automovilista con alcoholemia positiva . Las acciones se desarrollaron en zonas urbanas y rurales como parte del plan de seguridad preventiva.

Las primeras intervenciones se concretaron en Costa Canal Zingaretti , donde el personal policial logró la aprehensión de un hombre de 31 años que presentaba medidas judiciales pendientes . En otros procedimientos realizados en la misma zona, los efectivos secuestraron 12 plantas de marihuana de distintos tamaños y una bolsa con hojas en proceso de secado , lo que dio origen a actuaciones por tenencia de estupefacientes .

En tanto, durante controles nocturnos de personas y vehículos en la zona de San José , sobre calle Filipini , los uniformados aprehendieron a dos hombres que también registraban medidas pendientes , reforzando las tareas de identificación y control en la vía pública.

Asimismo, en el radio céntrico , el personal policial detuvo a un individuo que transportaba 25 kilos de fertilizante sin poder justificar su procedencia, mientras que otra persona fue aprehendida por contar con medidas judiciales vigentes .

Conducía de forma errática y fue atrapado por las autoridades: estaba alcoholizado

Por último, en la intersección de Belgrano y Correa, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet que circulaba realizando maniobras zigzagueantes. El conductor fue sometido a un control de alcoholemia por personal de Tránsito Municipal, que arrojó un resultado de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, se procedió al secuestro del vehículo y al inicio del proceso contravencional correspondiente.

Desde la fuerza destacaron la importancia de los operativos preventivos como herramienta para disuadir delitos, reforzar el control del tránsito y garantizar mayor seguridad para la comunidad.