Noche de controles en Tupungato: detenidos, marihuana y un automovilista ebrio

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato llevó adelante una serie de operativos nocturnos que dejaron varias personas aprehendidas, drogas secuestradas y un automovilista con alcoholemia positiva. Las acciones se desarrollaron en zonas urbanas y rurales como parte del plan de seguridad preventiva.
Tupungato: secuestran 12 plantas de marihuana y hay varias aprehensiones
Las primeras intervenciones se concretaron en Costa Canal Zingaretti, donde el personal policial logró la aprehensión de un hombre de 31 años que presentaba medidas judiciales pendientes. En otros procedimientos realizados en la misma zona, los efectivos secuestraron 12 plantas de marihuana de distintos tamaños y una bolsa con hojas en proceso de secado, lo que dio origen a actuaciones por tenencia de estupefacientes.
En tanto, durante controles nocturnos de personas y vehículos en la zona de San José, sobre calle Filipini, los uniformados aprehendieron a dos hombres que también registraban medidas pendientes, reforzando las tareas de identificación y control en la vía pública.
Asimismo, en el radio céntrico, el personal policial detuvo a un individuo que transportaba 25 kilos de fertilizante sin poder justificar su procedencia, mientras que otra persona fue aprehendida por contar con medidas judiciales vigentes.
Conducía de forma errática y fue atrapado por las autoridades: estaba alcoholizado
Por último, en la intersección de Belgrano y Correa, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet que circulaba realizando maniobras zigzagueantes. El conductor fue sometido a un control de alcoholemia por personal de Tránsito Municipal, que arrojó un resultado de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, se procedió al secuestro del vehículo y al inicio del proceso contravencional correspondiente.
Desde la fuerza destacaron la importancia de los operativos preventivos como herramienta para disuadir delitos, reforzar el control del tránsito y garantizar mayor seguridad para la comunidad.