22 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Controles en el Valle de Uco

Noche de controles en Tupungato: detenidos, marihuana y un automovilista ebrio

La UEP Tupungato desplegó controles nocturnos que derivaron en detenciones y procedimientos contravencionales. Se realizaron en distintos puntos de la comuna.

Los patrullajes se realizaron en distintos puntos de Tupungato durante la noche y madrugada.

Los patrullajes se realizaron en distintos puntos de Tupungato durante la noche y madrugada.

 Por Celeste Funes

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato llevó adelante una serie de operativos nocturnos que dejaron varias personas aprehendidas, drogas secuestradas y un automovilista con alcoholemia positiva. Las acciones se desarrollaron en zonas urbanas y rurales como parte del plan de seguridad preventiva.

Tupungato: secuestran 12 plantas de marihuana y hay varias aprehensiones

Las primeras intervenciones se concretaron en Costa Canal Zingaretti, donde el personal policial logró la aprehensión de un hombre de 31 años que presentaba medidas judiciales pendientes. En otros procedimientos realizados en la misma zona, los efectivos secuestraron 12 plantas de marihuana de distintos tamaños y una bolsa con hojas en proceso de secado, lo que dio origen a actuaciones por tenencia de estupefacientes.

Lee además
El Gobierno y Tupungato licitan una obra de agua potable por más de $2.500 millones
De interés

Con fondos de resarcimiento, Mendoza impulsa una obra clave de agua potable en Tupungato
El siniestro vial se registró este sábado cerca de las 11.30 en la Ruta Provincial 89
VIOLENTO IMPACTO

Fuerte choque en Ruta 89 frente a una bodega de Tupungato: tres personas hospitalizadas
plantas de marihuana secuestro en tupungato 1
En Tupungato, personal policial secuestró 12 plantas de marihuana y una bolsa con hojas de la misma planta en proceso de secado.

En Tupungato, personal policial secuestró 12 plantas de marihuana y una bolsa con hojas de la misma planta en proceso de secado.

En tanto, durante controles nocturnos de personas y vehículos en la zona de San José, sobre calle Filipini, los uniformados aprehendieron a dos hombres que también registraban medidas pendientes, reforzando las tareas de identificación y control en la vía pública.

Asimismo, en el radio céntrico, el personal policial detuvo a un individuo que transportaba 25 kilos de fertilizante sin poder justificar su procedencia, mientras que otra persona fue aprehendida por contar con medidas judiciales vigentes.

Conducía de forma errática y fue atrapado por las autoridades: estaba alcoholizado

Por último, en la intersección de Belgrano y Correa, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet que circulaba realizando maniobras zigzagueantes. El conductor fue sometido a un control de alcoholemia por personal de Tránsito Municipal, que arrojó un resultado de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, se procedió al secuestro del vehículo y al inicio del proceso contravencional correspondiente.

Desde la fuerza destacaron la importancia de los operativos preventivos como herramienta para disuadir delitos, reforzar el control del tránsito y garantizar mayor seguridad para la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Mega operativo policial en Tupungato: 46 aprehendidos

Tupungato se prepara para la 2ª edición de la Épica Race con premios y últimos cupos disponibles

Se durmió al volante y volcó en Ruta 40: una niña de 2 años terminó herida

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

Brutal ataque en San Rafael: un joven de 17 años terminó con fractura de cráneo

Quiénes pueden subir el Aconcagua: requisitos, controles médicos y permisos para alcanzar la cumbre

Violento accidente en Junín: motociclista está en grave estado

Intentó robar un comercio en Godoy Cruz y terminó detenido por la Policía

LO QUE SE LEE AHORA
Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.
Emergencia por lluvias

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

Las Más Leídas

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas
relevamiento

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece
PARA TENER EN CUENTA

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece

Cráter del volcán Peteroa ahora (Gentileza). video
Se instalan nuevas estaciones de monitoreo

Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe

Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.
Emergencia por lluvias

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías