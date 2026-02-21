Brutal ataque en San Rafael: un joven de 17 años terminó con fractura de cráneo Brutal ataque en San Rafael: un joven de 17 años terminó con fractura de cráneo

Un violento episodio sacudió la madrugada de este sábado en el departamento de San Rafael luego de que una riña generalizada terminara con un adolescente herido de gravedad. El joven, de apenas 17 años, recibió un impacto contundente en la cabeza mientras se encontraba indefenso en el suelo tras salir de un conocido establecimiento nocturno de la zona.

El incidente ocurrió cerca de las 06:00 en la intersección de Avenida Balloffet y calle Braña. Según el reporte policial, el conflicto se habría originado minutos antes en el interior de un local bailable para luego trasladarse a la vía pública, involucrando a varios hombres y mujeres que participaban de la gresca generalizada.

La progenitora del herido relató a las autoridades que observó cómo dos sujetos golpeaban brutalmente a su hijo mientras este yacía indefenso en el piso. El diagnóstico médico confirmó que la víctima presenta una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave tras haber sido golpeado violentamente con una baldosa. Tanto la mujer como el adolescente presentaban un aparente estado de ebriedad al momento de recibir la asistencia médica necesaria en el centro asistencial.

La causa policial y los imputados El Ayudante Fiscal de turno, D. Ávalos, ya tomó intervención en el caso y dispuso las primeras medidas de rigor para formalizar la denuncia y avanzar con la investigación pertinente. Por lo pronto dispuso que la progenitora sea citada a fin de radicar la correspondiente denuncia. Uno de los presuntos agresores ya estaría identificado gracias al aporte de testigos que presenciaron la brutal agresión en plena vía pública. La Justicia sanrafaelina busca determinar ahora las responsabilidades de cada participante en este nuevo hecho de violencia que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad nocturna.