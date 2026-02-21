21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Violencia a la salida de un boliche

Brutal ataque en San Rafael: un joven de 17 años terminó con fractura de cráneo

Un menor fue internado en grave estado tras una pelea a la salida de un local bailable en San Rafael. Investigan el hecho bajo la carátula de lesiones graves.

Brutal ataque en San Rafael: un joven de 17 años terminó con fractura de cráneo&nbsp;

Brutal ataque en San Rafael: un joven de 17 años terminó con fractura de cráneo 

Brutal ataque en San Rafael: un joven de 17 años terminó con fractura de cráneo&nbsp;

Brutal ataque en San Rafael: un joven de 17 años terminó con fractura de cráneo 

Por Sitio Andino Policiales

Un violento episodio sacudió la madrugada de este sábado en el departamento de San Rafael luego de que una riña generalizada terminara con un adolescente herido de gravedad. El joven, de apenas 17 años, recibió un impacto contundente en la cabeza mientras se encontraba indefenso en el suelo tras salir de un conocido establecimiento nocturno de la zona.

El incidente ocurrió cerca de las 06:00 en la intersección de Avenida Balloffet y calle Braña. Según el reporte policial, el conflicto se habría originado minutos antes en el interior de un local bailable para luego trasladarse a la vía pública, involucrando a varios hombres y mujeres que participaban de la gresca generalizada.

Lee además
donde voto en mendoza este domingo 22 de febrero: consulta el padron electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
San Rafael: habilitaron el paso por Pobre Diablo, tras las consecuencias por las tormentas video
Defensa Civil

San Rafael: habilitaron el tránsito por el paso Pobre Diablo, tras las consecuencias por las tormentas
móvil policial, operativos, mendoza, policía
Cinco operativos policiales dejaron como resultado la detención de seis personas y el secuestro de armas

Cinco operativos policiales dejaron como resultado la detención de seis personas y el secuestro de armas

Detalles de la intervención policial

Al arribar el personal de la Comisaría 38° al lugar de los hechos, los protagonistas de la pelea ya se habían dispersado por las calles aledañas. Sin embargo, poco después ingresó un reporte desde el hospital local informando sobre el arribo de un menor trasladado de urgencia en un vehículo particular por su propia madre, identificada como C.V.A. (36).

La progenitora del herido relató a las autoridades que observó cómo dos sujetos golpeaban brutalmente a su hijo mientras este yacía indefenso en el piso. El diagnóstico médico confirmó que la víctima presenta una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave tras haber sido golpeado violentamente con una baldosa. Tanto la mujer como el adolescente presentaban un aparente estado de ebriedad al momento de recibir la asistencia médica necesaria en el centro asistencial.

La causa policial y los imputados

El Ayudante Fiscal de turno, D. Ávalos, ya tomó intervención en el caso y dispuso las primeras medidas de rigor para formalizar la denuncia y avanzar con la investigación pertinente. Por lo pronto dispuso que la progenitora sea citada a fin de radicar la correspondiente denuncia.

Uno de los presuntos agresores ya estaría identificado gracias al aporte de testigos que presenciaron la brutal agresión en plena vía pública. La Justicia sanrafaelina busca determinar ahora las responsabilidades de cada participante en este nuevo hecho de violencia que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad nocturna.

Temas
Seguí leyendo

Autonomía municipal: hubo acuerdo y las elecciones a constituyentes en San Rafael serán el domingo

Azul Antolinez, la reina que lleva a San Rafael en la sangre y la memoria

San Rafael: un hombre manejaba alcoholizado, volcó y quedó atrapado en su camioneta

A días de las elecciones, peligra la elección de convencionales en San Rafael: qué pasó

Video: Rafael Arce, el último lustrador de San Rafael, lleva 60 años dándole brillo a la ciudad

Elecciones en Mendoza: prevén baja participación y pocas consecuencias para quienes no voten

Explotó el turismo en San Rafael: cerca del lleno total en el fin de semana XL de Carnaval

¿Sabés que votás en San Rafael? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Intentó robar un comercio en Godoy Cruz y terminó detenido por la Policía
Justo a tiempo

Intentó robar un comercio en Godoy Cruz y terminó detenido por la Policía

Las Más Leídas

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos hundió el verano.
Balance

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos "hundió" el verano

Victoria Villarruel recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda
Una experiencia única

La Vicepresidenta recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity video
Se pudrió todo

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity

Continúa la alerta por tormentas y granizo, el pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza
el clima

Continúa la alerta por tormentas y granizo, el pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza