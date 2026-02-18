19 de febrero de 2026
San Rafael: habilitaron el tránsito por el paso Pobre Diablo, tras las consecuencias por las tormentas

Luego de la fuerte tormenta del lunes, el aumento del caudal obligó a interrumpir el tránsito y realizar nuevas reparaciones en el paso provisorio.

San Rafael: habilitaron el paso por Pobre Diablo, tras las consecuencias por las tormentas

Por Sitio Andino Departamentales

Luego del fuerte temporal del lunes, la Dirección de Defensa Civil de San Rafael cortó nuevamente el tránsito en el bypass construido tras la destrucción total del puente anterior. Así lo confirmó el director, Hugo Crescitelli, quien explicó que las intensas lluvias incrementaron de manera considerable el caudal del río y obligaron a intervenir de urgencia en el sector.

“Comenzamos a trabajar hoy porque tuvimos que cortar el paso. La tormenta del lunes hizo bajar mucha agua desde el Galileo Vitali y eso nos obligó a interrumpir el tránsito para reparar”, señaló Crescitelli.

El paso Pobre Diablo y las complicaciones con las tormentas

El paso alternativo había sido habilitado luego de que las inundaciones arrasaran por completo el puente original. Se trata de un bypass provisorio que permite mantener la circulación vehicular en la zona. Incluso, la semana pasada se había autorizado también el tránsito pesado. Sin embargo, el nuevo episodio de lluvias volvió a poner a prueba la estructura.

El funcionario explicó que cada vez que se registran precipitaciones intensas en la zona alta —particularmente en el área del Galileo Vitali y en los zanjones de El Salado y de Villa 25 de Mayo— el agua desemboca en el río y aumenta significativamente el caudal. “Cuando llueve mucho arriba, todo eso cae sobre el río y crece el caudal. Entonces hay que reparar este sector cada vez que baja mucha agua”, detalló.

Durante la jornada, las máquinas trabajaron en el lugar mientras el tránsito permaneció totalmente interrumpido por razones de seguridad.

No obstante, el director de Defensa Civil expresó preocupación por la imprudencia de algunos conductores. Pese a los comunicados oficiales y a los montículos de tierra colocados para bloquear el paso, detectaron que personas habían roto los tapones y cruzado de todos modos. “Los comunicados se difunden, pero la gente es imprudente y lamentablemente tenemos que tomar otras iniciativas para que no pasen”, advirtió.

Desde el organismo reiteraron el pedido a la población de respetar los cortes y las señalizaciones, especialmente en contextos de crecida, donde el riesgo puede incrementarse en cuestión de minutos.

