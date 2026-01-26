26 de enero de 2026
San Rafael: debido a las tormentas, quedó inhabilitado el paso El Molino-Pobre Diablo

Las tormentas provocaron una crecida en el Río Diamante y desapareció el cruce. Qué pasará en el paso de San Rafael.

Las fuertes tormentas que azotaron el departamento de San Rafael provocaron la ruptura del cruce El Molino - Pobre Diablo y el paso quedó intransitable. Los vecinos tendrán que buscar otras opciones para circular por la zona.

Qué pasará con el cruce afectado en San Rafael

El intendente de San Rafael, Omar Félix, explicó qué sucederá con el badén que se llevó el caudal del Río Diamante. “Desde el municipio hemos presentado reclamos varios alertando sobre desvíos del curso de agua y construcciones en área de riesgo”, sostuvo Félix, al reclamar una mayor intervención de los organismos provinciales competentes, como la Dirección de Hidráulica de Mendoza y el Departamento General de Irrigación.

Si bien las entidades provinciales deberían brindar una solución, la Municipalidad de San Rafael se hará cargo de la obra, aunque el badén se verá interrumpido por tiempo indeterminado por la dimensión de la obra que se debe realizar.

La obra para reconstruir el badén la realizará la Municipalidad de San Rafael.

