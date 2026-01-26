San Rafael: debido a las tormentas, quedó inhabilitado el paso El Molino/Pobre Diablo

Por Sitio Andino Departamentales







Las fuertes tormentas que azotaron el departamento de San Rafael provocaron la ruptura del cruce El Molino - Pobre Diablo y el paso quedó intransitable. Los vecinos tendrán que buscar otras opciones para circular por la zona.

Los pasos de El Molino - Pobre Diablo debido al aumento del caudal del Río Diamante se vieron afectados por el temporal, junto con numerosas calles que se transformaron en verdaderos ríos, dificultando el tránsito y el acceso a los barrios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/munisanrafael/status/2015463201089913200&partner=&hide_thread=false El Municipio de San Rafael continúa trabajan do en las zonas afectadas por la histórica crecida del Río Diamante. pic.twitter.com/0KotfY7IiX — Municipalidad de San Rafael (@munisanrafael) January 25, 2026 Qué pasará con el cruce afectado en San Rafael El intendente de San Rafael, Omar Félix, explicó qué sucederá con el badén que se llevó el caudal del Río Diamante. “Desde el municipio hemos presentado reclamos varios alertando sobre desvíos del curso de agua y construcciones en área de riesgo”, sostuvo Félix, al reclamar una mayor intervención de los organismos provinciales competentes, como la Dirección de Hidráulica de Mendoza y el Departamento General de Irrigación.

Si bien las entidades provinciales deberían brindar una solución, la Municipalidad de San Rafael se hará cargo de la obra, aunque el badén se verá interrumpido por tiempo indeterminado por la dimensión de la obra que se debe realizar.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 20.32.41 La obra para reconstruir el badén la realizará la Municipalidad de San Rafael.