Fuerte tormenta en San Rafael: el temporal dejó viviendas anegadas, evacuados y cortes en la ruta 143

La intensa tormenta que se desató durante el fin de semana dejó graves consecuencias en distintas zonas de la provincia de Mendoza, con especial impacto en el departamento de San Rafael, donde una gran parte de la población resultó afectada.
El fenómeno climático afectó a varias familias de distintas localidades de San Rafael. Cómo continuará el clima los próximos días.
Desde la noche del sábado, el municipio sanrafaelino puso en marcha un operativo integral de asistencia y contención en los sectores más comprometidos por el fenómeno climático.
Permanecen interrumpidos los pasos de El Molino y Pobre Diablo.
Como consecuencia de la crecida del río Diamante, se vieron perjudicadas numerosas familias de Cuesta de Los Terneros y Los Coroneles, en el distrito de Cuadro Benegas, así como también de La Cañadita y La Pichana, en Cañada Seca.
Los daños también alcanzaron a vecinos de distintos sectores de calle Tulio Angrimán, en la Ciudad de San Rafael, donde se registraron anegamientos y complicaciones en la circulación.
Según informó el Ministerio de Seguridad, en San Rafael se registró la caída de 46 árboles forestales y al menos 33 viviendas resultaron anegadas.
El desborde del curso de agua obligó a la evacuación de varias familias y provocó la caída de cables eléctricos, lo que generó cortes de energía y de agua potable en distintas zonas del departamento.
Además, permanecen interrumpidos los pasos de El Molino y Pobre Diablo, debido al aumento del caudal del río Diamante, mientras que numerosas calles se transformaron en verdaderos ríos, dificultando el tránsito y el acceso a los barrios.
La magnitud del temporal provocó que familias de la localidad de Los Coroneles sufrieran importantes pérdidas materiales, con inundaciones en sus viviendas. En muchos casos, el agua ingresó a los hogares afectando muebles, electrodomésticos y estructuras edilicias.
Ante este escenario, personal de Obras Públicas lleva adelante tareas de reparación y recuperación de infraestructura, mientras que las áreas sociales del municipio brindan asistencia directa y acompañamiento a los damnificados.
Martes 27: se mantiene el pronóstico de lluvias durante la tarde y la noche, con ascenso de la temperatura que alcanzaría los 30 grados.
Miércoles 28: se espera un leve respiro sin lluvias, aunque con temperaturas máximas que podrían superar los 33 grados.
Jueves 29: se repetirían las condiciones de inestabilidad, mientras que las lluvias podrían regresar el viernes 30 por la tarde.