Fuerte tormenta en San Rafael: el temporal dejó viviendas anegadas, evacuados y cortes en la ruta 143

Permanecen interrumpidos los pasos de El Molino y Pobre Diablo

La intensa tormenta que se desató durante el fin de semana dejó graves consecuencias en distintas zonas de la provincia de Mendoza , con especial impacto en el departamento de San Rafael , donde una gran parte de la población resultó afectada.

Desde la noche del sábado , el municipio sanrafaelino puso en marcha un operativo integral de asistencia y contención en los sectores más comprometidos por el fenómeno climático.

Como consecuencia de la crecida del río Diamante , se vieron perjudicadas numerosas familias de Cuesta de Los Terneros y Los Coroneles , en el distrito de Cuadro Benegas , así como también de La Cañadita y La Pichana , en Cañada Seca .

Los daños también alcanzaron a vecinos de distintos sectores de calle Tulio Angrimán, en la Ciudad de San Rafael, donde se registraron anegamientos y complicaciones en la circulación.

Viviendas anegadas, caída de forestales y cortes de servicios

Según informó el Ministerio de Seguridad, en San Rafael se registró la caída de 46 árboles forestales y al menos 33 viviendas resultaron anegadas.

El desborde del curso de agua obligó a la evacuación de varias familias y provocó la caída de cables eléctricos, lo que generó cortes de energía y de agua potable en distintas zonas del departamento.

Además, permanecen interrumpidos los pasos de El Molino y Pobre Diablo, debido al aumento del caudal del río Diamante, mientras que numerosas calles se transformaron en verdaderos ríos, dificultando el tránsito y el acceso a los barrios.

Familias damnificadas por el temporal en San Rafael: daños y pérdidas

La magnitud del temporal provocó que familias de la localidad de Los Coroneles sufrieran importantes pérdidas materiales, con inundaciones en sus viviendas. En muchos casos, el agua ingresó a los hogares afectando muebles, electrodomésticos y estructuras edilicias.

Ante este escenario, personal de Obras Públicas lleva adelante tareas de reparación y recuperación de infraestructura, mientras que las áreas sociales del municipio brindan asistencia directa y acompañamiento a los damnificados.

