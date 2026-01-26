Al menos 22 personas mueren por la tormenta extrema de hielo y nieve en Estados Unidos

Al menos 22 personas murieron por l a gran tormenta invernal que afectó el centro, nordeste y el sur de Estados Unidos , provocó miles de suspensiones de vuelos y más 725.000 clientes sin energía eléctrica.

La nevada más intensa de la tormenta de este fin de semana comenzará a desplazarse mar adentro hoy , pero más de 200 millones de personas están bajo alerta por frío intenso, incluyendo casi todos los estados al este de las Montañas Rocosas y fuera de Nueva Inglaterra, según NBC News.

El clima extremo provocó la muerte de al menos 22 personas: seis en Nueva York, tres en Pensilvania, tres en Tennessee, dos en Luisiana, dos en Mississippi, dos en Texas, una en Arkansas, una en Nueva Jersey, una en Massachussets y una en Kansas , según las autoridades, reportó ABC News.

Más de 725.000 clientes de energía se quedaron sin electricidad esta mañana, incluidos más de 250.000 en Tennessee, según el último balance de NBC News.

La tormenta está causando un caos en los viajes aéreos con 12.000 cancelaciones de vuelos ayer y casi 4.000 hoy.

Las nevadas persistirán en el noreste antes de que el sistema se aleje de la costa este, y podrían caer algunos centímetros más esta noche, especialmente en Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York.

Sin embargo, en los Grandes Lagos, se espera que la nieve persista durante los próximos días.

image

Cómo continúa el tiempo

La lluvia helada continuará hoy en partes del Atlántico medio, especialmente en el norte de Carolina del Norte, el sureste de Virginia y posiblemente a lo largo del corredor de la Interestatal 95 hasta la ciudad de Nueva York.

Sumado a la formación de hielo previa, probablemente generará condiciones de viaje peligrosas y provocará más cortes de electricidad.

Una acumulación de 30 centímetros de nieve han caído en 17 estados, y el máximo es de casi 80 centímetros en Nuevo México, según el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió este lunes por la mañana a los trabajadores municipales por su labor para preparar a la ciudad ante la tormenta, mientras los neoyorquinos comienzan a despejar los más de 20 centímetros de nieve que cubrieron la ciudad.

“Nos preparamos juntos para esta tormenta y la atravesamos juntos”, dijo Mamdani durante una conferencia en el Salón Azul del Ayuntamiento.

“Ahora, aunque lo peor ya pasó, todavía queda trabajo por hacer mientras despejamos la nieve y restauramos nuestra ciudad. Nuestra prioridad sigue siendo garantizar que cada neoyorquino pueda mantenerse seguro y abrigado durante este frío prolongado”.

Las escuelas públicas de Nueva York permanecieron cerradas este lunes, con estudiantes recibiendo clases de forma remota. Se espera que los edificios escolares reabran y que las clases se reanuden el martes.