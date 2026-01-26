26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
temporal

Al menos 22 personas mueren por la tormenta extrema de hielo y nieve en Estados Unidos

La intensa tormenta invernal que azotó amplias zonas del centro, nordeste y sur de Estados Unidos dejó al menos 22 muertos, miles de vuelos cancelados y más de 725.000 usuarios sin suministro eléctrico.

Al menos 22 personas mueren por la tormenta extrema de hielo y nieve en Estados Unidos

Al menos 22 personas mueren por la tormenta extrema de hielo y nieve en Estados Unidos

La nevada más intensa de la tormenta de este fin de semana comenzará a desplazarse mar adentro hoy, pero más de 200 millones de personas están bajo alerta por frío intenso, incluyendo casi todos los estados al este de las Montañas Rocosas y fuera de Nueva Inglaterra, según NBC News.

Lee además
El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) calificó a la tormenta como inusualmente extensa y de larga duración
Emergencia climática

Tormenta invernal histórica paraliza a Estados Unidos: apagones, vuelos cancelados y al menos cinco muertos
Javier Milei vuelve a Estados Unidos en busca de inversiones privadas. ¿Qué hará durante el viaje.
Agenda económica

Milei regresa a Estados Unidos para encabezar un mega evento financiero en Wall Street

El clima extremo provocó la muerte de al menos 22 personas: seis en Nueva York, tres en Pensilvania, tres en Tennessee, dos en Luisiana, dos en Mississippi, dos en Texas, una en Arkansas, una en Nueva Jersey, una en Massachussets y una en Kansas, según las autoridades, reportó ABC News.

Más de 725.000 clientes de energía se quedaron sin electricidad esta mañana, incluidos más de 250.000 en Tennessee, según el último balance de NBC News.

La tormenta está causando un caos en los viajes aéreos con 12.000 cancelaciones de vuelos ayer y casi 4.000 hoy.

Las nevadas persistirán en el noreste antes de que el sistema se aleje de la costa este, y podrían caer algunos centímetros más esta noche, especialmente en Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York.

Sin embargo, en los Grandes Lagos, se espera que la nieve persista durante los próximos días.

image

Cómo continúa el tiempo

La lluvia helada continuará hoy en partes del Atlántico medio, especialmente en el norte de Carolina del Norte, el sureste de Virginia y posiblemente a lo largo del corredor de la Interestatal 95 hasta la ciudad de Nueva York.

Sumado a la formación de hielo previa, probablemente generará condiciones de viaje peligrosas y provocará más cortes de electricidad.

Una acumulación de 30 centímetros de nieve han caído en 17 estados, y el máximo es de casi 80 centímetros en Nuevo México, según el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió este lunes por la mañana a los trabajadores municipales por su labor para preparar a la ciudad ante la tormenta, mientras los neoyorquinos comienzan a despejar los más de 20 centímetros de nieve que cubrieron la ciudad.

“Nos preparamos juntos para esta tormenta y la atravesamos juntos”, dijo Mamdani durante una conferencia en el Salón Azul del Ayuntamiento.

“Ahora, aunque lo peor ya pasó, todavía queda trabajo por hacer mientras despejamos la nieve y restauramos nuestra ciudad. Nuestra prioridad sigue siendo garantizar que cada neoyorquino pueda mantenerse seguro y abrigado durante este frío prolongado”.

Las escuelas públicas de Nueva York permanecieron cerradas este lunes, con estudiantes recibiendo clases de forma remota. Se espera que los edificios escolares reabran y que las clases se reanuden el martes.

Temas
Seguí leyendo

Menem se reunió con el embajador de EEUU y Trump ratificó su apoyo a la Argentina

Foro de Davos y Estados Unidos: "Hay un marco global beligerante con posibilidades concretas a nivel bélico"

Nueva York declara el estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

Javier Milei: "Tenemos esperanza de que Nahuel Gallo pueda estar nuevamente en la Argentina"

En Davos, Donald Trump negó usar la fuerza en Groenlandia y habló sobre el futuro de Venezuela

Trump sumó a la Argentina al Consejo de Paz para Gaza y Milei confirmó que será miembro fundador

El Gobierno anunció que Argentina participará de la misión de la NASA para volver a la Luna

Corina Machado le cedió el Premio Nobel a Trump y reforzó su alianza por Venezuela

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.
¡Atención viajeros!

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342