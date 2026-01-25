25 de enero de 2026
Sitio Andino
Emergencia climática

Tormenta invernal histórica paraliza a Estados Unidos: apagones, vuelos cancelados y al menos cinco muertos

La gravedad del fenómeno llevó a que 16 estados y Washington D.C. declaren el estado de emergencia. Cinco personas murieron en medio de las bajas temperaturas.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) calificó a la tormenta como inusualmente extensa y de larga duración

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) calificó a la tormenta como "inusualmente extensa y de larga duración"

Foto: NA
Por Sitio Andino Mundo

Una gigantesca tormenta invernal sin precedentes avanza sobre Estados Unidos, dejando a más de 190 millones de personas bajo alerta meteorológica y provocando una crisis logística de escala nacional. El fenómeno ya afecta a más de la mitad de la población y mantiene en vilo a 37 estados, desde las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra.

Cancelaciones masivas y caos en el transporte aéreo

El impacto del sistema invernal se reflejó con fuerza en el transporte: casi 4.000 vuelos fueron cancelados solo el sábado, mientras que el domingo la cifra trepó a casi 10.000 vuelos suspendidos, según datos de monitoreo aéreo. Las autoridades advierten que las interrupciones podrían continuar durante varios días.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) calificó a la tormenta como "inusualmente extensa y de larga duración", y los especialistas no descartan que se trate del frente frío más grande jamás registrado en la historia del país, con sensaciones térmicas por debajo de los -20°grados.

Estados en emergencia y duras advertencias

De acuerdo con información obtenida por Noticias Argentinas, la gravedad del fenómeno llevó a que 16 estados y Washington D.C. declaren el estado de emergencia, ante la previsión de acumulaciones de hielo potencialmente catastróficas.

Embed

El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que el alcance de la tormenta es masivo y advirtió que hasta 240 millones de ciudadanos podrían verse afectados por las condiciones extremas.

El NWS emitió un mensaje directo a la población a través de sus canales oficiales: "Tómense esta tormenta en serio, amigos", al advertir sobre una "franja asombrosamente larga" de nieve, que se extiende desde Nuevo México hasta Maine.

Cortes de luz y ciudades en alerta máxima

El impacto sobre la infraestructura ya es crítico. Más de 670.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico este domingo de acuerdo con el sitio Power Outage, con los mayores cortes concentrados en Texas, Tennessee, Misisipi y Luisiana, cada uno con más de 100.000 clientes afectados.

En Houston, el alcalde John Whitmire solicitó formalmente a los residentes resguardarse durante al menos 72 horas, ante el riesgo que representa el frío extremo y la formación de hielo en calles y rutas.

nieve, estados unidos
El fenómeno ya afecta a más de la mitad de la población y mantiene en vilo a 37 estados

El fenómeno ya afecta a más de la mitad de la población y mantiene en vilo a 37 estados

Un fenómeno persistente que dificultará la recuperación

La meteoróloga del NWS, Allison Santorelli, alertó que los efectos del temporal no desaparecerán rápidamente: "La nieve y el hielo tardarán mucho en derretirse y no desaparecerán pronto, lo que dificultará las labores de recuperación", explicó.

Embed

Las autoridades federales confirmaron además el cierre preventivo de oficinas públicas para el lunes, mientras el sistema se desplaza hacia la densamente poblada región del Atlántico Medio. Según las previsiones, el peligro en rutas y veredas se mantendrá por varios días, debido a los ciclos de recongelamiento.

Nueva York confirmó cinco muertes durante el fin de semana

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani confirmó que cinco personas murieron durante el fin de semana, en medio de las temperaturas extremadamente bajas. Si bien no precisó las causas ni confirmó si los decesos están directamente relacionados con el fenómeno climático, advirtió sobre el riesgo que implica el frío extremo.

"No hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos", señaló el alcalde, al tiempo que aclaró que no parece que ninguna de las víctimas estuviera en situación de calle.

