Dengue en Mendoza: el pedido urgente de las autoridades tras las intensas tormentas.

Las recientes e intensas tormentas que azotaron a la provincia de Mendoza dejaron un escenario crítico para la salud pública. Ante el aumento de la humedad y la acumulación de agua, el Ministerio de Salud de Mendoza emitió un comunicado urgente solicitando el compromiso de la ciudadanía para prevenir el dengue .

Hasta el momento, el Boletín Epidemiológico provincial reportó un solo caso confirmado en lo que va de la temporada . Se trata de una persona con antecedentes de viaje, lo que califica al caso como "importado". Sin embargo, el riesgo de circulación comunitaria aumenta exponencialmente si no se controlan los focos de reproducción del insecto.

Más y mejor Farmacias Del Plata amplía el acceso a tratamientos a través de Planes Especiales de OSEP

Fortuna en San Vicente Quini 6: un nuevo millonario en Argentina tras el sorteo de este domingo 25 de enero

Las autoridades enfatizan que el agua estancada es el criadero perfecto . No se trata solo de grandes charcos, sino de recipientes mínimos donde la hembra del mosquito deposita sus huevos.

El riesgo de circulación comunitaria aumenta exponencialmente si no se controlan los focos de reproducción del insecto.

"La prevención no es solo una tarea del Estado, es un compromiso de cada vecino para cuidar la salud de Mendoza", señalaron desde el área de Epidemiología.

Recomendaciones clave para los hogares:

Eliminar objetos en desuso: Retirar neumáticos, latas, botellas y cualquier elemento que pueda juntar agua en patios y techos.

Vaciar y limpiar: Dar vuelta baldes y recipientes. Es fundamental cepillar los bordes de floreros y bebederos de mascotas para desprender los huevos.

Mantenimiento de piletas: Deben mantenerse cloradas, con el filtrado correspondiente o tapadas si no están en uso.

Tapar lo necesario: Cubrir herméticamente tanques de agua y cisternas.

Embed ¡CUIDADO CON EL DENGUE!



Tras las lluvias, es crucial revisar y eliminar cualquier agua acumulada en nuestros hogares y alrededores (macetas, neumáticos, recipientes). Si tenés pileta, mantenela clorada.



El agua estancada es el criadero perfecto para el mosquito transmisor… pic.twitter.com/EqOSpMWddu — Ministerio de Salud y Deportes (@MinSaludMza) January 26, 2026

Acción inmediata ante síntomas

Además de la limpieza, se recomienda a la población el uso de repelentes, especialmente al amanecer y atardecer, y la colocación de telas mosquiteras en ventanas.

ANMAT repelente.jpg Recomiendan a la población usar repelentes, tanto en la mañana como en la tarde.

Ante la aparición de fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o articular y náuseas, se solicita no automedicarse (evitar especialmente la aspirina y el ibuprofeno) y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.

El mensaje oficial es claro: sin criaderos, no hay mosquitos; y sin mosquitos, no hay Dengue.