Dengue en Mendoza: el pedido urgente de las autoridades tras las intensas tormentas.

Las recientes e intensas tormentas que azotaron a la provincia de Mendoza dejaron un escenario crítico para la salud pública. Ante el aumento de la humedad y la acumulación de agua, el Ministerio de Salud de Mendoza emitió un comunicado urgente solicitando el compromiso de la ciudadanía para prevenir el dengue.
Hasta el momento, el Boletín Epidemiológico provincial reportó un solo caso confirmado en lo que va de la temporada. Se trata de una persona con antecedentes de viaje, lo que califica al caso como "importado". Sin embargo, el riesgo de circulación comunitaria aumenta exponencialmente si no se controlan los focos de reproducción del insecto.
Además de la limpieza, se recomienda a la población el uso de repelentes, especialmente al amanecer y atardecer, y la colocación de telas mosquiteras en ventanas.
Ante la aparición de fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o articular y náuseas, se solicita no automedicarse (evitar especialmente la aspirina y el ibuprofeno) y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.
El mensaje oficial es claro: sin criaderos, no hay mosquitos; y sin mosquitos, no hay Dengue.