Corte de agua en el Gran Mendoza: tras la intensa tormenta, hay varias zonas afectadas

Este lunes, tras la intensa tormenta registrada en gran parte de la provincia de Mendoza, Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM ) emitió un comunicado informando sobre un corte de agua en diversos sectores del Gran Mendoza . Piden uso racional a la población.

De acuerdo con la información suministrada, la situación es consecuencia directa de las intensas tormentas registradas el domingo en la zona de Agua de las Avispas , las cuales provocaron un incremento extraordinario en la turbidez del agua cruda que ingresa al sistema.

Debido a que el material sedimentario impedía el proceso normal de purificación, los establecimientos potabilizadores Luján I, Luján II, Benegas y Alto Godoy debieron ser sacados de servicio de manera preventiva durante las últimas horas.

Desde AYSAM confirmaron que, a esta hora, todas las plantas ya se encuentran operativas y en funcionamiento . Sin embargo, el proceso de presurización de las redes y el llenado de las reservas es paulatino, por lo que el suministro se encuentra "resentido" en áreas críticas del área metropolitana.

Las zonas más afectadas actualmente son:

Ciudad: sectores de La Favorita.

Godoy Cruz: el cuadrante comprendido de Cervantes a Acceso Sur y de Alberdi a Progreso; sumado a los barrios 4 de Julio y Los Barrancos.

Guaymallén: distritos de Dorrego y Las Cañas.

El pedido a la población

Dada la fragilidad del sistema tras el parate de las plantas, las autoridades solicitaron a los vecinos de toda la provincia -incluso aquellos que no han perdido el servicio- realizar un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

Se recomienda evitar cualquier tipo de derroche, como el riego de jardines, lavado de autos o uso de mangueras, hasta tanto las reservas domiciliarias y generales logren recuperarse por completo.