26 de enero de 2026
Sitio Andino
Corte de agua en el Gran Mendoza: tras la intensa tormenta, hay varias zonas afectadas

Varias zonas del Gran Mendoza presentan corte de agua potable. AYSAM informó que la intensa tormenta del domingo provocó turbidez del agua cruda.

Corte de agua en el Gran Mendoza: tras la intensa tormenta hay varias zonas afectadas. Imagen de archivo.

 Por Natalia Mantineo

Este lunes, tras la intensa tormenta registrada en gran parte de la provincia de Mendoza, Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) emitió un comunicado informando sobre un corte de agua en diversos sectores del Gran Mendoza. Piden uso racional a la población.

De acuerdo con la información suministrada, la situación es consecuencia directa de las intensas tormentas registradas el domingo en la zona de Agua de las Avispas, las cuales provocaron un incremento extraordinario en la turbidez del agua cruda que ingresa al sistema.

Debido a que el material sedimentario impedía el proceso normal de purificación, los establecimientos potabilizadores Luján I, Luján II, Benegas y Alto Godoy debieron ser sacados de servicio de manera preventiva durante las últimas horas.

agua turbia en planta potabilizadora lujan - 332758
Corte de agua: AYSAM informó sobre un incremento extraordinario en la turbidez del agua cruda que ingresa al sistema.

Corte de agua en el Gran Mendoza: estado actual del servicio

Desde AYSAM confirmaron que, a esta hora, todas las plantas ya se encuentran operativas y en funcionamiento. Sin embargo, el proceso de presurización de las redes y el llenado de las reservas es paulatino, por lo que el suministro se encuentra "resentido" en áreas críticas del área metropolitana.

Las zonas más afectadas actualmente son:

  • Ciudad: sectores de La Favorita.

  • Godoy Cruz: el cuadrante comprendido de Cervantes a Acceso Sur y de Alberdi a Progreso; sumado a los barrios 4 de Julio y Los Barrancos.

  • Guaymallén: distritos de Dorrego y Las Cañas.

El corte de agua afectará a varias zonas del Gran Mendoza.

El pedido a la población

Dada la fragilidad del sistema tras el parate de las plantas, las autoridades solicitaron a los vecinos de toda la provincia -incluso aquellos que no han perdido el servicio- realizar un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

Se recomienda evitar cualquier tipo de derroche, como el riego de jardines, lavado de autos o uso de mangueras, hasta tanto las reservas domiciliarias y generales logren recuperarse por completo.

