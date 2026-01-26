Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, volverá a ser habilitado este lunes 26 de enero a partir de las 13:30 horas. La apertura es para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.
Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.
El cierre se había anticipado el domingo por la noche debido a las intensas lluvias y comenzó a regir desde las 22 horas. Ahora, el corredor vuelve a la normalidad y los vehículos que se encontraban a la espera en alta montaña podrán avanzar hacia el vecino país de forma oportuna.
Las temperaturas en las localidades cordilleranas son de 12º en Uspallata, 6° en Punta de Vacas, 3º en Puente del Inca y 2° en Las Cuevas.
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.
Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.
Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.