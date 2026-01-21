21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 21 de enero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 21 de enero.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 21 de enero.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este miércoles 21 de enero las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable con precipitaciones aisladas hacia la tarde/noche. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 12º en Uspallata, 6° en Punta de Vacas, 2º en Puente del Inca y 1° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero
Se registran largas colas de vehículos en el cruce a Chile.
Frontera

Liberan el parador de Penitentes y se reducen las demoras en el Paso a Chile

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Internacional Los Libertadores, alta montaña, frontera, paso a Chile, Aduana
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para hoy.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para hoy.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 17 de enero

El balance de Hebe Casado tras su viaje a Chile: qué dijo de las mejoras en los pasos fronterizos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 16 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 15 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 14 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de enero
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de enero

Las Más Leídas

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene
Boletín Oficial

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

Todos los detalles del sorteo 3341 del Quini 6 de este miércoles 21 de enero.
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el espectacular pozo para el sorteo de este miércoles 21 de enero

El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras
Violento robo

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

Accidente en El Nihuil: el hombre se desplazaba en un cuatriciclo marca Vulcano.
San Rafael

Grave accidente en El Nihuil: un hombre cayó de un cuatriciclo y quedó internado en terapia